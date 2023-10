Paige Spiranac provoca calendário de 2024 com foto de biquíni escaldante

Adepois de promover uma roupa inspirada no Dallas Cowboys no domingo, Paige Spiranac continuou seu esforço promocional para seu conteúdo sensual online.

Segunda-feira, Spiranac revelou detalhes de compra de seu calendário de 2024, com o influenciador enviando uma foto impressionante de um biquíni para dar aos fãs uma prévia do que eles poderiam ver caso comprassem o calendário completo.

Em meio a um cenário de folhas de palmeira, Spiranac é retratada em um pequeno biquíni dourado, com o que parece ser um material semelhante a uma malha.

Não seria tão longe dizer que era material de arame, mas estava beirando esse estilo.

A parte de baixo combinava muito com a parte de cima Spiranaccom as calças presas por um pedaço perigosamente pequeno de cordão de ouro.

O que está no calendário de 2024 de Paige Spiranac?

Tendo invadido o mundo da modelagem autoproclamada, o primeiro jogador de golfe está permitindo que os fãs gastem um pouco de seu dinheiro em suas imagens através do uso de seu site ‘OnlyPaige’.

O calendário custa 32 dólares no próprio site da Spiranac e é descrito como um calendário de parede na página da loja.

“Calendário 2024 já está disponível! Clique aqui para adquirir o seu”, postou Spiranac no Twitter ao lado da já citada imagem dela de biquíni.