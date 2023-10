Paige VanZant admite que ficou ‘mega deprimida’ depois que a última luta foi cancelada, mas ainda planeja competir novamente

Paige VanZant quer lutar novamente, mas não tem certeza de quando isso poderá acontecer.

A ex-lutadora do UFC que virou lutadora de luta livre não compete desde 2021, quando perdeu por decisão unânime para Rachael Ostovich em sua segunda aparição no BKFC. VanZant estava originalmente programada para lutar no card do BKFC em Londres em agosto de 2022, mas sua luta foi cancelada poucos dias antes do evento acontecer – e o cancelamento não foi por escolha dela.

Acontece que o drama em torno dessa provação colocou VanZant em uma situação ruim no que diz respeito à sua carreira de lutadora, o que foi parte do motivo pelo qual ela optou por um hiato mais longo depois.

“Então, é claro que a última luta que eu deveria fazer pelo BKFC, a luta foi adiada na semana da luta”, explicou VanZant durante um Instagram. “Tinha perdido todo o peso, estava com muita vontade de lutar, fiquei mega deprimido.

“Então, tirei uma folga e estou de volta à academia, treinando 100 por cento agora. E sinto que estou em um lugar muito bom, onde estou treinando para me divertir e para melhorar. Não apenas para se preparar para uma luta.”

VanZant treina no American Top Team na Flórida ao lado de seu marido, o competidor do Bellator Austin Vanderford, e recentemente ela começou a postar mais vídeos e fotos mostrando-a de volta à academia.

Financeiramente, VanZant não precisa mais lutar depois de lançar um site de grande sucesso e uma página OnlyFans que a transformou em milionária quase da noite para o dia. VanZant disse anteriormente ao MMA Fighting que ela poderia “se aposentar amanhã e ser financeiramente livre” pelo resto da vida.

Dito isto, VanZant ainda quer lutar novamente, mas não planejará seu retorno até que esteja realmente pronta.

“Quero continuar fazendo isso, o que estou fazendo agora”, disse VanZant. “Treinar para me divertir, para melhorar e aprender e quando eu sentir que estou desesperado para lutar – o que eu realmente quero – mas quando eu sentir que estou mental e fisicamente preparado, então vou para lutar.

“Não quero brigar só porque quero. Quero realmente sentir no meu corpo que estou pronto. Então, está chegando. Estou trabalhando muito duro.”

O presidente do BKFC, David Feldman, disse que receberia com prazer VanZant de volta ao grupo quando ela estiver pronta para competir novamente, depois que a nova promoção lhe garantiu um contrato lucrativo após o fim de sua carreira no UFC.

“Acho que ela quer mais uma chance”, disse Feldman ao MMA Fighting em maio. “Eu sei que quero dar a ela mais uma chance, então acho que teremos pelo menos mais uma corrida lá.”