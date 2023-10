Palavras sinceras de Ronaldinho a Lionel Messi após ganhar sua oitava Bola de Ouro

Lionel Messi ganhou a Bola de Ouro pela 8ª vez em sua carreira de sucesso, provando mais uma vez porque ele é o GOAT. Ronaldinhooutra lenda de Barcelona que dividiu campo com Messi quando ele começou a jogar pelo clube ficou feliz pelo craque argentino receber uma das maiores homenagens do futebol.

Ao vencer o Copa do MundoMessi provou que era o melhor do jogo, porém, com seu 8º troféu, colocou o último prego no caixão do outrora disputado debate profissional para determinar quem era o melhor entre Cristiano Ronaldo e Leo, em algum momento, Messi e Ronaldo estavam empatados, no entanto, isso já passou, já que Ronaldo só ganhou 5 até agora.

Um dos que parabenizou Messi depois de sua oitava Bola de Ouro está o ídolo brasileiro e lenda do Barcelona, ​​​​Ronaldinho, que tem uma história e amizade particular com o GOAT.

Palavras sinceras de Ronaldinho a Messi

Ronaldinho, que também ganhou o prêmio em 2005, parabenizou Messi por esse grande feito indo ao Instagram para deixar o mundo saber o quanto ele está orgulhoso de seu ex-companheiro de equipe.

“Parabéns Leo Messi, mais uma vez o melhor do mundo!!!! Muito feliz por você meu irmão… grande abraço“

A história agridoce da Bola de Ouro de Ronaldinho

Em 2004, Ronaldinho ficou em terceiro lugar na votação da Bola de Ouro, e o troféu foi para o AC Milan Andrii Shevchenkodeixando ambos os jogadores do FC Barcelona Déco e Ronaldinho em segundo e terceiro.

No ano seguinte, Ronaldinho foi premiado com o bola de Ouro depois de vencer a LaLiga com Barcelonadeixando para trás Frank Lampard e Steven Gerrard.

Votação da Bola de Ouro 2023

Lionel Messi venceu o Manchester City Erling Haaland, que ficou em segundo lugar, e o Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, que ficou em terceiro.

Nos dias anteriores à divulgação dos resultados, vazou-se que Messi havia de fato sido escolhido como o vencedor do Bola de Ouro 2023o que acabou sendo confirmado.