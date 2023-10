Papa Francisco fala sobre casamento gay: não podemos ser juízes que apenas negam

TDois dias antes do Sínodo dos Bispos, vazaram as dúvidas de cinco cardeais de ideologia conservadora.

Com isso, Papa Francisco compartilhou suas idéias sobre a questão dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

O Papa compartilhou seus pensamentos em resposta às dúvidas dos cardeais Raymond Leo Burke do Estados Unidos, Walter Brandmüller da Alemanha, Juan Sandoval Iniguez do México, Roberto Sara da Guiné e Joseph Zen-Zekiun da China

O último conselho do Papa Francisco sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo

“Não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem”, disse o Papa.

No entanto, ele acrescentou que a Igreja Católica ainda considera as relações entre pessoas do mesmo sexo “objetivamente pecaminosas” e não reconhecerá o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

“A Igreja tem uma compreensão muito clara do casamento: uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à procriação”, disse ele.

“Só esta união pode ser chamada de ‘casamento’.

“Outras formas de união realizam-na apenas de ‘forma parcial e análoga’, por isso não podem ser estritamente chamadas de ‘casamento’.”

Ele prosseguiu exortando os cardeais a permanecerem caridosos ao lidar com todos.

“Nas nossas relações com as pessoas não devemos perder a caridade pastoral, que deve permear todas as nossas decisões e atitudes”, Papa Francisco disse.

“A defesa da verdade objetiva não é a única expressão desta caridade. Inclui também bondade, paciência, compreensão, ternura e encorajamento.

“Portanto, não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem”.