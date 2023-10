Para o próximo: Quão difícil é a escala de notas para Khamzat Chimaev? Além disso, comparando o ano caótico com 2016

Com o UFC tendo uma rara noite de sábado sem card de luta, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, não quiseram deixar os ouvintes na mão e resolveram passar a programação para eles.

Em uma edição especial “Ask Us Anything” de On To the Next One, Mike e AK se reúnem para responder perguntas dos ouvintes, com tópicos que incluem se Khamzat Chimaev está ou não sendo julgado pela comunidade de MMA em uma escala mais difícil do que qualquer outro lutador. na história do UFC. Além disso, as questões incluem a construção de um cartão fantasia de Réveillon do RIZIN, se 2023 poderia superar 2016 como o ano mais louco do MMA, os melhores lugares para assistir a um evento do UFC em uma arena, que esporte eles cobririam fora do MMA se solicitado, a luta que eles mais gostam, e vice-versa, o teste de elevador de lutador de MMA e muito mais.

