Para que serve virar o lado do colchão? Descubra agora

Poucas pessoas sabem para que serve virar o colchão de lado e não entendem o porquê dessa partida, mas existem diversos benefícios.

Assim, um bom colchão é essencial para uma boa noite de sono. Ele oferece conforto, suporte e ajuda a manter a saúde da nossa coluna vertebral.

No entanto, mesmo com todos os cuidados e manutenção adequada, um colchão tem uma vida útil limitada. Logo, é por isso que virar o lado do colchão periodicamente pode ser uma prática recomendada.

Portanto, hoje nós vamos explicar os motivos pelos quais é importante virar o lado do colchão e descobrir em quais situações essa prática pode ser benéfica.

Preservação da estrutura é um dos benefícios de virar o lado do colchão

Ao virar o lado do colchão regularmente, você está ajudando a preservar a sua estrutura.

Afinal, o uso constante de um único lado pode levar ao desgaste desigual do material, resultando em deformações e redução da sua vida útil.

Virar o colchão distribui o peso do nosso corpo de forma mais uniforme. Assim, evitando que o material interno se desgaste em áreas específicas.

Maior durabilidade do colchão

Ao virar o lado do colchão, você também estende a sua durabilidade. Isso ocorre porque há uma redução do desgaste em pontos específicos do colchão.

Ao distribuir o peso do seu corpo de maneira uniforme, você evita que uma única parte do colchão suporte todo o peso e pressão.

Dessa forma, essa prática é especialmente importante para colchões feitos de materiais mais sensíveis, como espuma, por exemplo.

Melhoria na qualidade do sono

Quando deitamos em um colchão desgastado, podemos sentir desconforto e até mesmo dor nas costas.

Isso consequentemente afeta nosso sono, tornando-o mais agitado e menos reparador.

No entanto, ao cuidar do seu colchão, você garante um sono mais tranquilo e relaxante.

Evitar o aparecimento de alergias é outro benefício de virar o lado do colchão

Colchões são ambientes perfeitos para o acúmulo de ácaros, poeira e outras impurezas.

Assim, quando viramos o lado do colchão, estamos permitindo que ele “respire” e areje, diminuindo a chance de acúmulo desses agentes alérgicos.

Especialmente para pessoas que sofrem de alergias respiratórias ou asma, virar o colchão regularmente é fundamental para diminuir a exposição a esses itens prejudiciais à saúde.

Combate o cheiro desagradável

Com o tempo, é comum que o colchão desenvolva um cheiro desagradável devido à umidade e ao suor.

Assim, virar o colchão regularmente pode ajudar a evitar que esse odor se torne persistente.

Ao permitir a ventilação do colchão, você está contribuindo para a eliminação de qualquer odor desagradável que possa ter se acumulado no material.

Manutenção da higiene do colchão

Virar o lado do colchão também faz parte de uma boa prática de higiene. Ao fazê-lo, você está eliminando células mortas da pele, suor e outras substâncias que podem ter se acumulado no tecido.

Além disso, ao virar o colchão, é possível garantir a limpeza de ambos os lados, prolongando sua higiene geral.

A saber, é bom aspirar o colchão regularmente também. Porém, caso não tenha um aspirador, você pode usar um pano umedecido em água e álcool para realizar a limpeza, deixando o colchão secar por completo antes de voltá-lo no lugar.

Evitar a formação de buracos: vantagem de virar o lado do colchão

O uso repetido e constante do mesmo lado do colchão pode resultar na formação de buracos ou depressões permanentes. Aliás, esses buracos podem comprometer a estrutura do colchão, afetando seu suporte e conforto.

Assim, virando-o regularmente, você distribui o peso do seu corpo de maneira mais uniforme, evitando a formação de buracos indesejados.

Recomendações para virar o colchão

Para aproveitar ao máximo os benefícios de virar o colchão, o ideal é que você faça isso a cada três meses.

No entanto, é importante também seguir as indicações do fabricante do seu colchão, já que materiais diferentes podem ter necessidades de manutenção distintas.

Além disso, é sempre bom contar com a ajuda de alguém para virar o colchão, já que esse pode ser um processo um tanto quanto pesado e difícil de ser realizado sozinho.

Então, agora você já sabe que virar o lado do colchão regularmente é uma prática essencial tanto para prolongar a vida útil do item. Bem como, para você próprio poder desfrutar de um descanso reparador. Além disso, contribui para a higiene e evita cheiros ruins.

Portanto, coloque essas dicas em prática e aproveite os benefícios de virar o lado do colchão. E não se esqueça de comentar e também compartilhar essas dicas com os seus amigos, garantindo uma ótima noite de sono para todos!