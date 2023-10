Paris Fashion Week, looks mais quentes da França

A Paris Fashion Week está oficialmente terminando… e algumas das supermodelos mais populares apareceram e se exibiram usando novos looks quentes.

Kendall Jenner desfilou na França durante o desfile Le Défilé L’Oréal Paris – Walk Your Worth na Torre Eiffel… enquanto Kaia Gerber dar Gigi Hadid também expôs looks de Valentino e Miu Miu durante as grandes damas das semanas de moda.

O desfile Mugler Womenswear Primavera/Verão 2024 teve alguns pesos pesados ​​saindo – Helena Christensen usava um ajuste único, enquanto Paris Hilton exibiu suas pernas tonificadas na passarela.

Naomi campbell também estava servindo looks na Cidade Luz… arrasando Alexander McQueen vestido de grife no desfile SS24 no Le Carreau du Temple.

As estrelas não estavam apenas trabalhando no palco – Rosália dar Kylie Jenner estavam no meio da multidão no Acne Studios, Pâmela Anderson dar Cristina Hendricks compareceu ao Vivienne Westwood evento Kris Jenner dar Corey Gamble vá ao programa “Le Defile – Walk Your Worth” para apoiar Kendall… e André Garfield dar Florence Pugh estavam geminadas na Valentino.

Cate Blanchett até joguei Keepaway com Robert Downey Jr. enquanto estava na plateia no Stella McCartney show … então parece que houve diversão no Paree gay, apesar de uma infestação de percevejos na cidade.