Paris Hilton leva o bebê Phoenix para Nova York pela primeira vez

Paris Hilton parece estar aproveitando a vida com seu bebê, Phoenix, e recentemente levou o pequeno para uma de suas cidades favoritas.

A bilionária partiu com seu bebê para uma viagem à cidade de Nova York naquela que foi a primeira visita de Phoenix à cidade.

A celebridade de 42 anos documentou as ocasiões enviando um carrossel de seis fotos em sua conta do Instagram.

As fotos parecem ter sido tiradas dentro de um hotel de luxo e mostram Paris segurando o bebê de nove meses no colo.

Hilton usou um vestido preto deslumbrante para a ocasião, junto com um laço de strass. Seu cabelo estava penteado em ondas estruturadas e ela completou o look com uma maquiagem deslumbrante.

Quanto a Fénixele estava vestido com uma camiseta estampada da Burberry, calças de veludo bege e sapatos Burberry combinando.

Ele parecia encantado por estar longe da câmera, olhando atentamente antes que as fotos fossem tiradas.

Paris Hilton fala sobre supostos abusos que sofreu quando era adolescente

Hilton levou Phoenix para outro lugar

A viagem não é a primeira da jovem vida de Phoenix. Em agosto, Paris e marido Carter Reum levou o pequeno para passar férias em Maui.

A decisão foi recebida com reação negativa por parte de alguns, devido aos incêndios florestais mortais que atingiram a área.

No entanto, uma fonte disse ao Daily Mail que o casal estava ajudando durante a estadia, “reunindo suprimentos e levando-os para abrigos e para aqueles que precisam”.

O casal acolheu Fénix via substituto em janeiro.

“Você já é amado além das palavras” Hilton legendou uma foto do recém-nascido.

Mais tarde, ela disse à People: “Sempre foi meu sonho ser mãe e estou muito feliz que Carter e eu nos encontramos”.