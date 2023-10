O Governo oferece condições especiais no Desenrola Brasil aos participantes do CadÚnico com o objetivo de ajudar as pessoas com rendimento de até 2 salários mínimos a voltar a ter crédito no mercado.

Desse modo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar, lata que assim, você possa aproveitar essa oportunidade de quitar suas dívidas.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Participantes do CadÚnico tem condições especiais no Desenrola Brasil, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, o Desenrola Brasil é um programa do Governo Federal que visa auxiliar os brasileiros a quitarem suas dívidas.

Desse modo, em sua 3° fase, o programa oferece condições especiais de negociação para os brasileiros inscritos no Cadastro Único. No entanto, vale ressaltar que essas condições não estão disponíveis para todos os inscritos, mas sim, apenas para os participantes da Faixa 1, ou seja, aqueles que atendem aos seguintes critérios:

Renda familiar de no máximo 2 salários mínimos;

Famílias que cumprem os requisitos de renda e estejam devidamente cadastradas Cadastro Único;

Pessoas que possuem dívidas adquiridas entre os anos de 2019 e 2022.

Além disso, vale ressaltar que nessa etapa do Desenrola, os brasileiros só poderão negociar dívidas de até R$ 20 mil.

Como aproveitar as condições especiais do Desenrola?



Você também pode gostar:

Primeiramente, para aproveitar as condições especiais no Desenrola Brasil, é fundamental atender a todos os critérios citados acima e estar devidamente inscrito no Cadastro Único.

Além disso, os interessados ainda podem receber alguns benefícios assistenciais que o Governo fornece por meio do CadÚnico. Para isso, basta cumprir os requisitos de renda per capita.

Como fazer a inscrição no CadÚnico?

Para fazer a inscrição no CadÚnico, o responsável pela família, que deve ser maior de 16 anos, precisa comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Assim sendo, o agente do CRAS fornecerá um formulário que o representante deve preencher com dados como:

Nome;

Número de documento;

Endereço e;

Contato de cada membro da família.

Então, após o cadastro, o sistema irá gerar o Número de Identificação Social (NIS) para cada membro da família. Assim, o Governo usa essa numeração como referência para identificar quem tem direito aos benefícios do Cadastro Único, como entrada em programas sociais e isenções em taxas de vestibulares.

Veja como fica a renegociação para rendas acima do limite

O Governo considera os inscritos no Cadastro Único com renda acima do limite como parte da chamada faixa 2.

Dessa maneira, o Desenrola Brasil autoriza a renegociação das dívidas dessas pessoas apenas para pendências em bancos.

Ademais, os melhores descontos para essa faixa são para pagamentos à vista.

Confira as condições de negociação no Desenrola Brasil

Desde a última segunda-feira (9), as condições de negociação no Desenrola Brasil tornaram-se mais vantajosas para os inscritos no Cadastro Único da Faixa 1. Isso porque, além dos bancos, essas condições se estendem a acordos com outras empresas, como:

Companhias de água;

Luz ou;

Telefone.

Desse modo, são mais de 600 empresas credenciadas no programa, e ao acessar o portal, o consumidor encontra informações sobre suas dívidas disponíveis para negociação, incluindo o valor original e o valor com desconto.

Vantagens para a Faixa 1

As principais vantagens paga a faixa 1 incluem:

Desconto médio de 86% no valor original da dívida, podendo ultrapassar 90%;

Parcelamento em até 60 meses (5 anos) para dívidas de até R$ 5 mil;

Taxa de juros de no máximo 1,99% ao mês sem parcelamento.

Além disso, cabe observar que o pagamento de dívidas acima de R$ 5 mil até R$ 20 mil devem ser à vista para obter os melhores descontos.

Como ter acesso ao Desenrola Brasil?

Para os inscritos no Cadastro Único da Faixa 1, o acesso ao Desenrola Brasil acontece por meio de uma plataforma específica que o Governo criou com o objetivo de facilitar o acesso.

Assim sendo, para usar a plataforma basta seguir as seguintes orientações:

Primeiramente, acesse o site do Desenrola Brasil e clique em “Entrar com Gov.br”;

Então, informe seu CPF e senha;

O sistema listará suas dívidas pendentes. Selecione a dívida que deseja negociar clicando em “Negociar”;

Nesta etapa, informe a forma de pagamento, à vista ou

parcelamento;

Finalmente, confirme o acordo e faça o pagamento.

Além do mais, vale ressaltar que o sistema também oferece cursos de educação financeira para ajudar os cidadãos a evitar atrasos nas contas e restrições futuras em seus nomes, e os acordos podem ser feitos até 31 de dezembro de 2023.

Agora que você já sabe tudo sobre as condições especiais no Desenrola Brasil que os participantes do CadÚnico possuem, aproveite essa oportunidade de se livrar de suas dívidas!