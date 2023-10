“Passa tudo no Crédito” chega para facilitar a vida dos clientes; entenda como funciona

O Nubank, conhecido por suas soluções financeiras inovadoras, acaba de lançar uma função pioneira que promete transformar a forma como os usuários lidam com suas transações financeiras. Chamada de “Passa Tudo no Crédito“, essa nova ferramenta visa simplificar a gestão das finanças pessoais, oferecendo uma maneira eficiente de centralizar os pagamentos na fatura do cartão de crédito.

Como funciona a nova função “Passa Tudo no Crédito” do Nubank?

Para ter acesso a essa funcionalidade revolucionária, é necessário primeiro atualizar o aplicativo Nubank. Uma vez atualizado, o “Passa Tudo no Crédito” permite que as movimentações financeiras sejam realizadas de forma eficiente e centralizada.

Confira as principais funcionalidades oferecidas por essa nova ferramenta:

Pagamento de boletos e parcelamento em até 12 vezes: Agora, com o Nubank, é possível realizar o pagamento de boletos e parcelar suas contas em até 12 vezes diretamente na fatura do cartão de crédito. Isso oferece mais flexibilidade financeira aos usuários, permitindo um melhor planejamento dos gastos. Transferência via Pix sem saldo disponível na conta: Com o “Passa Tudo no Crédito”, você pode realizar transferências via Pix mesmo sem ter saldo disponível na sua conta. Essa funcionalidade é especialmente útil em situações de emergência, quando você precisa transferir dinheiro rapidamente. Adição de saldo na conta utilizando o limite do cartão: Outra grande vantagem dessa nova função é a possibilidade de adicionar saldo na conta utilizando o limite do cartão de crédito. Isso significa que você pode contar com um “empréstimo” temporário do Nubank para cobrir gastos imprevistos ou complementar seu saldo. Parcelamento de compras em uma única vez: Além disso, o “Passa Tudo no Crédito” permite o parcelamento de compras que foram feitas em uma única vez. Essa opção oferece mais flexibilidade ao usuário na hora de pagar por produtos ou serviços, evitando o impacto financeiro de uma grande despesa de uma só vez.

Em resumo, essa nova ferramenta do Nubank oferece mais liberdade e controle aos usuários, proporcionando diferentes possibilidades na hora de realizar transações financeiras.

Como utilizar a nova função “Passa Tudo no Crédito”?

Utilizar essa nova função é bastante simples. Após atualizar o aplicativo Nubank, siga os passos abaixo para aproveitar todos os benefícios da nova ferramenta:

Acesse o aplicativo do Nubank. Vá até a seção “Cartão de crédito”. Busque pelo ícone “Passa tudo no Crédito“, identificado por um cifrão. Escolha a operação que deseja realizar, como pagamento de boletos, transferência via Pix, adição de saldo ou parcelamento de compras.



As instruções na tela serão claras e simples de seguir, facilitando a visualização e a realização das transações desejadas.

Vale a pena utilizar essa nova ferramenta do Nubank?

Definitivamente, a resposta é sim. A função “Passa Tudo no Crédito” chegou para agregar valor ao dia a dia financeiro dos usuários do Nubank. Com ela, é possível ter mais controle sobre as movimentações financeiras e otimizar o fluxo de pagamentos, com todas as transações centralizadas em um único local.

Essa ferramenta revolucionária do Nubank traz benefícios significativos, como a possibilidade de parcelar boletos e compras, realizar transferências via Pix mesmo sem saldo disponível e adicionar saldo na conta utilizando o limite do cartão.

Além disso, a funcionalidade de parcelamento de compras em uma única vez oferece mais flexibilidade ao usuário. Com o Nubank, você terá todas as suas finanças na palma da mão, de forma simples e prática. Aproveite essa nova função e simplifique suas finanças com o Nubank!

Ademais, o Nubank mais uma vez se destaca pela sua inovação e funcionalidade ao lançar a nova ferramenta “Passa Tudo no Crédito”. Essa função revolucionária traz mais controle e possibilidades na gestão das finanças pessoais, facilitando o dia a dia dos brasileiros.

Aproveite todas as vantagens oferecidas pelo Nubank e simplifique suas finanças com o “Passa Tudo no Crédito“. Não perca essa oportunidade de ter mais controle sobre suas transações financeiras e otimizar o seu fluxo de pagamentos.

Experimente essa novidade do Nubank e veja a diferença que ela pode fazer na sua vida financeira!