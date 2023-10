passo a passo para escrever um bom texto

Os artigos são uma forma essencial de comunicação na academia e em muitas áreas profissionais. Escrever um artigo de qualidade não apenas contribui para o avanço do conhecimento, mas também demonstra a habilidade de um autor em comunicar suas ideias de maneira clara e persuasiva.

No entanto, elaborar um artigo que atenda a esses critérios não é uma tarefa simples. Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas de como escrever um bom artigo acadêmico.

Escolha do tópico e definição do objetivo

O primeiro passo para escrever um artigo é escolher um tópico que seja relevante para o seu campo de estudo ou área de interesse. A escolha do tópico é crucial, pois ele determinará o escopo e o foco do seu artigo. Certifique-se de escolher um tema que lhe interesse e que tenha relevância no contexto atual.

Além disso, é importante definir claramente o objetivo do seu artigo. Pergunte a si mesmo: Qual é a mensagem principal que desejo transmitir com este artigo? Qual é a pergunta que estou tentando responder ou o problema que estou tentando resolver? Ter um objetivo bem definido ajudará a direcionar o seu trabalho e manter o seu artigo coeso.

Pesquisa e coleta de informações

Uma vez que você tenha escolhido o tópico e definido o objetivo do seu artigo, é hora de começar a pesquisa. Isso envolve a coleta de informações relevantes que irão embasar o seu trabalho. Utilize fontes confiáveis, como artigos acadêmicos, livros, relatórios e sites de instituições respeitáveis.

É importante manter um registro organizado de todas as informações que você coletar, incluindo citações, para facilitar a referência futura. Lembre-se de que a credibilidade das suas fontes é fundamental, portanto, verifique se elas são atualizadas e provenientes de fontes respeitáveis.



Você também pode gostar:

Estrutura do Artigo

A estrutura do seu artigo desempenha um papel fundamental na organização das suas ideias e na comunicação eficaz com o leitor. Uma estrutura típica de artigo inclui:

Introdução

A introdução é a seção que apresenta o seu tópico, contexto e objetivo. Ela deve despertar o interesse do leitor e fornecer uma visão geral do que será discutido no artigo. Além disso, a introdução geralmente contém a declaração da tese, que é a sua resposta à pergunta de pesquisa ou a afirmação principal do artigo.

Revisão da Literatura

Nesta seção, você revisará as fontes que pesquisou e discutirá o que outros autores já escreveram sobre o assunto. É importante mostrar o estado atual do conhecimento na área e identificar lacunas que o seu artigo pretende preencher.

Metodologia

Descreva detalhadamente a metodologia que você usou para conduzir sua pesquisa ou análise. Isso inclui a seleção de amostras, instrumentos, procedimentos e qualquer outra informação relevante que permita aos leitores avaliar a validade do seu trabalho.

Resultados

Nesta seção, apresente os resultados da sua pesquisa de maneira clara e concisa. Utilize gráficos, tabelas e figuras, quando apropriado, para ilustrar seus principais achados. Evite interpretar os resultados nesta seção; isso será feito na próxima.

Discussão

Na seção de discussão, interprete os resultados apresentados na seção anterior. Relacione seus resultados à literatura existente e discuta as implicações dos achados. Também é o momento de abordar limitações da pesquisa e sugerir áreas para futuras investigações.

Conclusão

A conclusão é a parte do seu artigo em que você recapitula os principais pontos e reafirma sua tese. Não introduza novas informações nesta seção. Em vez disso, destaque a importância dos resultados e o impacto das suas descobertas.

Referências

Liste todas as fontes que você utilizou ao longo do artigo de acordo com o estilo de citação apropriado (como APA, MLA, Chicago, etc.).

Leia também Citação direta e indireta: como citar em seu texto acadêmico de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.