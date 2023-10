Pat McAfee está deixando o ‘College GameDay’ da ESPN? O comentarista admite que “não é adequado para algumas multidões”

“College GameDay” da ESPN poderá ver uma mudança significativa em sua escalação na próxima temporada, como expressou um de seus queridos anfitriões, Pat McAfee incerteza sobre seu futuro no programa devido à sua percepção de incompatibilidade com um segmento específico do público.

Conhecido pela sua presença viva e carismática no Sábado programa matinal, Pat McAfeeque tem sido presença constante “Jogo Universitário” nas últimas duas temporadas, revelou recentemente suas apreensões sobre retornar para o Temporada 2024.

Pat McAfee sobre as opiniões dos fãs: ouvi você há muito tempo e com clareza

A expectativa era que a parceria entre McAfee e “Dia de jogo” continuaria, especialmente após sua extensão substancial de contrato com a ESPN no início deste ano.

No entanto, em uma declaração sincera na plataforma de mídia social XMcAfee abordou suas preocupações sobre seu papel no “Dia de jogo” e seu status de contrato.

McAfee referiu-se a uma pesquisa realizada por Chris Vanini de O Atléticoque revelou que 48,9% dos entrevistados não favoreceram sua presença em “Dia de jogo.”

Em resposta a essas descobertas, McAfee afirmou, “Para os 49%, tenho ótimas notícias. Ouvi todos vocês em alto e bom som desde o início da minha passagem pelo GameDay. É um dos maiores motivos pelos quais não assinei novamente o contrato com o lendário programa. “

O analista da NFL e de esportes expressou que pode não se alinhar bem com certos segmentos da base de fãs do futebol universitário.

Ele se referiu especialmente ao “distinto” fãs de futebol universitário como um dos grupos onde ele pode não ser a opção certa.

Apesar do feedback polarizador, McAfee parece otimista em relação ao resto da temporada atual e espera explorar novas oportunidades no futuro.

McAfee tem contrato de 5 anos com ESPN

Programa diário da McAfee durante a semana, “O Show de Pat McAfee,” ingressou ESPN escalação no início deste ano, após uma transição de FanDuel.

Considerada uma das vozes mais reconhecidas do Jornalismo esportivo americanoo acordo da McAfee com ESPN foi relatado como valendo US$ 85 milhões de dólares ao longo dos próximos cinco anos.

Sua presença em seu programa diário e “Dia de jogo” era parte integrante ESPN estratégia de conteúdo para ele.

No entanto, seu futuro em “Dia de jogo” além desta temporada de futebol parece incerto.

Enquanto McAfee continua a ser um activo valioso para ESPNseu envolvimento contínuo na manhã de sábado “Dia de jogo” transmissões continua sendo um assunto de especulação.

O comentário que despertou esta incerteza também o levou a dar um golpe humorístico aos responsáveis ​​​​pela sondagem, afirmando: “Nunca fui amigo de um humano que lê The Athletic, então não tenho 100% de certeza de que estilo de humano essas 3.100 pessoas são…”

Pat McAfee jornada em “Jogo Universitário” começou em 2019e ele foi oficialmente promovido a um função em tempo integral sobre 7 de setembro de 2022.