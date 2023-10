Pat Miletich explica porque está voltando ao MMA aos 55 anos para lutar contra Mike Jackson

Pat Miletich nunca mais teve a intenção de lutar MMA, principalmente depois de comemorar seu 55º aniversário em março passado.

Embora ele tenha competido em uma luta de kickboxing em 2020, já se passaram 15 anos desde que Miletich lutou pela última vez na jaula com sua vitória em 2008 sobre Thomas Denny. Mas na noite de sábado, no Caged Aggression, em seu estado natal, Iowa, o membro do Hall da Fama do UFC tirará a poeira das luvas para enfrentar Mike Jackson em uma luta rancorosa entre ex-amigos.

De acordo com Miletich, a luta tornou-se uma necessidade depois que ele afirma que Jackson o atacou especificamente com um artigo destacando sua participação no comício em Washington DC em 6 de janeiro de 2021, que eclodiu nos distúrbios da Capital. Pouco depois disso, Miletich foi removido de uma transmissão da Legacy Fighting Alliance, onde deveria atuar como comentarista colorido. Ele finalmente se separou da promoção.

Toda a provação ficou fora de controle até que um promotor ligou para Miletich e Jackson sobre como resolver suas diferenças na jaula, em vez de uma guerra de palavras online.

“A coisa sobre mim é, o que [Mike] Jackson fez isso, acordou uma manhã e decidiu que iria escrever um artigo para tentar destruir minha vida”, disse Miletich ao MMA Fighting. “Essa coisa de assassinato de caráter pessoal faz parte da cultura do cancelamento e é uma coisa preocupante, alguém acordaria de manhã só por causa de uma diferença de opinião e iria destruir a vida de alguém.”

Jackson negou ter desempenhado qualquer papel no fato de Miletich não trabalhar mais com a LFA, muito menos ter feito com que ele fosse demitido instrumentalmente, mas a desavença entre eles ainda levou a uma briga.

Seja qual for o motivo, Miletich tentará agora voltar no tempo e desafiar a lógica de que o tempo é o maior inimigo de qualquer atleta de alto nível.

Na história dos esportes de combate, lutadores competindo até os 40 anos raramente resultaram em muito sucesso, então Miletich tentará vencer as adversidades quando lutar aos 55.

Miletich admite que nada foi fácil, especialmente quando ele começou a submeter seu corpo aos rigores de um campo de treinamento, quando sentiu que aquela parte de sua vida já havia ficado para trás.

“Certamente comecei devagar, tentando ser inteligente em relação às coisas, e ainda estou tentando ser inteligente em relação às coisas”, disse Miletich. “Eu não treino com abandono imprudente como fazia aos 20 anos. Coisas específicas que estou fazendo, certas formas de treinamento que limitam suas chances de se machucar.

“Me sinto confiante onde estou, na minha potência, na minha velocidade, na minha resistência, na minha luta e na minha habilidade de trocação, todas essas coisas. Você definitivamente não se esquece de como andar de bicicleta. Você pode acelerar um pouco e pode ser uma jornada acidentada.

Por mais que Miletich quisesse desistir em determinados momentos de sua preparação, ele continuou avançando na esperança de que sua dedicação pudesse servir de inspiração para qualquer pessoa que ouvisse que estava velha demais para realizar algo.

“Houve momentos em que eu disse que esta é uma batalha difícil”, afirmou Miletich. “Mas na verdade tudo se resume a apenas me levantar, e acho que é uma lição para mim e, espero, uma lição para outras pessoas que ficaram um pouco mais velhas e não acham que são capazes de fazer as coisas. Estou aqui para te dizer que você é [capable].

“Se você fizer alguns ajustes, comer um pouco melhor e continuar voltando, as coisas vão mudar. Felizmente, tenho apoio. Minha cara-metade tem sido muito, muito útil, não apenas observando o que estou comendo, mas também fazendo sugestões sobre meu treinamento e coisas assim. Você consegue. Essa é a minha mensagem para os caras que estão na casa dos 30, 40, 50 ou até 60 anos, que se você decidir colocar as coisas certas em seu corpo e trabalhar, você pode realmente fazer muito mais do que imagina que pode. .”

Claro, Miletich entende que as probabilidades podem estar contra ele enquanto ele se prepara para lutar aos 50 e poucos anos.

Miletich sabe que em seu auge, Jackson provavelmente nem seria considerado um oponente para ele, muito menos uma ameaça capaz de vencê-lo. Talvez sua idade avançada iguale essas probabilidades no sábado, mas Miletich ainda aposta em si mesmo para realizar o trabalho.

“Se eu tivesse 20, 30 ou mesmo 40 anos, a conversa nem estaria acontecendo”, disse Miletich. “Mas como estou na casa dos 50 anos, diz Mike Jackson, literalmente suas palavras são: ‘Vou passear com o cachorro na sua bunda velha de barata da neve’. É assim que ele se sente. Esse é o seu nível de confiança, então acho que a lição precisa ser ensinada.

“Obviamente sim, já vi surpresas loucas em minha vida. Mas não acredito que ele possua velocidade, potência ou capacidade atlética, qualquer uma dessas coisas para me machucar. Nunca perdi a consciência. Nunca tive sintomas de concussão. Embora eu possa não ser o cara mais inteligente do mundo, nunca tive sintomas de uma concussão, então isso pode dizer que tenho uma cabeça muito dura. Vai ser muito difícil para ele conseguir isso.”