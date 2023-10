Patrick Mahomes diz que ‘aproveitou’ a oportunidade de investir na equipe Alpine da Fórmula 1

Patrick Mahomes “pulou” na chance de investir em uma equipe de Fórmula 1 quando ele foi convidado a se juntar a um grupo de celebridades por trás do Equipe alpina.

O Chefes de Kansas City quarterback, junto com o tight end do Chiefs Travis Kelcejogador de golfe Rory McIlroy e ex-boxeador campeão peso pesado Antonio Josuéestavam entre um grupo de grandes nomes do esporte anunciados na terça-feira como juntando-se ao investimento Otro Capital.

“Acho que todos podem ver o apelo”, disse Mahomes na quarta-feira. “Consegui ir a algumas corridas agora, vendo o ambiente, você vê ‘Drive To Survive’ no Netflix e como ele é competitivo. o jogo.”

A temporada de F1 recomeça esta semana no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin. Max Verstappen e Red Bull já conquistou os campeonatos de pilotos e equipes nesta temporada.

O anúncio desta semana sobre investidores famosos é apenas o mais recente da Otro Capital.

Em junho, o grupo anunciou um Investimento de US$ 218 milhões de um grupo que inclui estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Aqueles dois haviam completado um Aquisição por US$ 2,5 milhões do time de futebol galês Wrexham em novembro de 2020. O clube ganhou destaque global por causa de seus proprietários de primeira linha e mais tarde garantiu a promoção à quarta divisão do futebol inglês.

O anúncio dos investidores em figuras do esporte não informou quanto dinheiro os atletas investiram.

“Eles vieram até nós com a oportunidade. Eu aproveitei. Estou animado com isso, tendo (Kelce) comigo. Será legal ver alguns dos eventos, talvez algumas das outras corridas além de Miami, “, disse Mahomes.

Questionado se ele acha que isso poderia lhe dar a chance de dirigir um carro de F1 algum dia, Mahomes disse: “Não sei se isso está no meu contrato. Eu sei que (o gerente geral do Chiefs, Brett) Veach é um grande cara da F1. Vou me deixar passear pela pista uma vez, mas esses carros custam muito dinheiro. Não sei se eles vão me deixar fazer isso.

Alpino está atualmente em sexto lugar na classificação por equipes, e os pilotos franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon estão em 11º e 12º na classificação de pilotos, respectivamente, faltando cinco corridas para o final.

“A paixão pela excelência no campo de golfe me levou a admirar a mesma busca na Fórmula 1”, disse McElroy. “A parceria com a Otro Capital na Alpine F1 é um empreendimento estimulante que une meu amor pelos esportes, pela competição e pela busca incansável de ser o melhor.”