Patrick Mahomes está gripado e deve jogar na neve contra o Broncos

Po uarterback Patrick Mahomes foi listado no relatório de lesões do Chiefs com o gripede acordo com Ian Rapoport de Rede NFL.

O Chefes estão programados para jogar contra os Broncos em Denver na segunda lista de jogos para Semana 8 da NFL.

De acordo com Rapport durante Rede NFL “GameDay Manhã” show, Mahomes tem sido recebendo um IV“24 horas por dia” para se preparar para o jogo.

Denver recebeu mais seis centímetros de neve no passado 24 horas e relatórios dizem que o jogo será disputado em Tempo de 27 graus.

Mahomes espera-se que jogue mesmo que ele não esteja 100% para o jogo em alta altitude contra os rivais da divisão.

Os chefes são 6-1 até agora nesta temporada, perdendo apenas a abertura da temporada contra o Detroit Lions.

Mahomes tem 15 touchdowns e 6 interceptações em primeiro sete jogos da temporada.