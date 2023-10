Paul Felder substitui Joe Rogan na equipe de comentários do UFC 294

Paul Felder está mais uma vez sendo chamado ao serviço em Abu Dhabi.

O UFC 294 acontece no sábado, na Etihad Arena, com a revanche pelo título dos leves entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. Como é padrão em qualquer pay-per-view internacional neste momento, Joe Rogan não estará presente. Ele será substituído por Felder como comentarista colorido, que se junta à equipe regular de Daniel Cormier e Jon Anik. Megan Olivi atuará como repórter na arena durante a transmissão.

Fontes confirmaram a equipe de transmissão para Mike Heck, do MMA Fighting, na terça-feira. MMA Junkie relatou pela primeira vez a equipe de comentários.

Há vários anos, Rogan decidiu que não queria mais suportar a agenda de viagens para convocar PPVs internacionais e, desde então, o UFC rodou um grupo de comentaristas para substituí-lo sempre que a promoção for para o exterior. Felder cumpriu essa função na viagem mais recente do UFC a Abu Dhabi, no UFC 280, há um ano.

O UFC 294 terá início muito mais cedo do que o normal devido ao card que acontecerá em Abu Dhabi, com as preliminares começando às 10h ET e o card principal começando no PPV às 14h ET.