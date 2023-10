Paul McCartney quebra o silêncio sobre o que realmente aconteceu nas sessões de estúdio com John Lennon e Yoko Ono

Paul McCartney, o lendário baixista dos Beatles, falou sobre o que estava acontecendo durante a gravação do Álbum Branco, que foi o último álbum dos Beatles antes de John Lennon decidir sair da banda enquanto estava com Yoko Ono.

De acordo com McCartney, que está gravando o podcast ‘McCartney: A Life in Lyrics’, Yoko Ono estava se tornando uma ‘interferência’ no local de trabalho.

Paul McCartney menciona que Yoko Ono foi uma ‘interferência’ no local de trabalho

Ao falar sobre aquele período específico de sua vida, ele mencionou que “John e Yoko se reuniram e isso certamente afetará a dinâmica do grupo”.

Os Beatles já haviam gravado vários discos até então, e John estava sempre procurando se libertar devido a uma infância repressiva.A questão era que John estava construindo uma nova vida com Yoko. John sempre quis se libertar da sociedade porque, você sabe, ele foi criado por sua tia Mimi, que era bastante repressiva, então ele estava sempre procurando se libertar“,

Yoko estaria no estúdio com eles e embora não concordassem com a situação, eles continuaram evitando conflitos e tornando suas sessões de estúdio mais produtivas.

No entanto, ele também mencionou que “Tudo o que nos perturba é perturbador”. Enquanto dizia “Nós permitiríamos isso e não faríamos barulho ao mesmo tempo, acho que nenhum de nós gostou particularmente. Foi uma interferência no local de trabalho. Nós quatro trabalhamos com George Martin. E foi basicamente isso. E sempre fizemos assim. Então, não sendo muito conflituoso, acho que apenas reprimimos e seguimos em frente.”

Paul McCartney falou sobre quem acabou com os Beatles

“Coisas como Yoko estar literalmente no meio da sessão de gravação [were] algo com o qual você tinha que lidar”, acrescentando mais tarde: “A ideia era que se John quisesse que isso acontecesse, então deveria acontecer. Não há razão para não.”

McCarney elaborou sobre os deveres de um músico “Foi ideia dos Beatles, foi também uma coisa simples e prática de ‘Este era o nosso trabalho’..’ Isso é o que fizemos na vida”, disse ele.Éramos os Beatles. Isso significava que se não fizéssemos turnê, gravávamos. E isso significava que se gravássemos, compusíamos.”

Eu não instiguei a separação. Esse foi o nosso Johnny Paul McCartney

Em 2021, McCartney falou na série de entrevistas da BBC Radio 4, This Cultural Life with John Wilson, e ao fazê-lo ele limpou o ar para aqueles que pensam que foi ele quem desistiu da lendária banda.

“Eu não instiguei a separação. Esse foi o nosso Johnny”, disse McCartney. “Não fui eu quem instigou a separação. Ah, não, não, não”, acrescentou. “John entrou em uma sala um dia e disse: ‘Estou deixando os Beatles’. Isso está instigando a divisão ou não?”