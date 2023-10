Paulo Costa afirma que passou por uma cirurgia cinco semanas antes da luta no UFC 294 contra Khamzat Chimaev

Paulo Costa enfrentará Khamzar Chimaev no UFC 294, apesar de ter passado por uma cirurgia cinco semanas antes do evento, anunciou nas redes sociais.

“Borrachinha” está escalado para enfrentar Chimaev na co-luta principal do card pay-per-view no dia 21 de outubro em Abu Dhabi, e disse que isso acontecerá poucas semanas depois de um procedimento feito no cotovelo direito.

Costa não especificou a lesão que o obrigou a ir à faca.

“Quão forte você é? Você nunca sabe até ser testado pelo fogo da vida”, escreveu Costa. “Fiz uma cirurgia há três semanas, 10 [stitches] tamanho. Mas sei o quanto sou duro e continuo me aprimorando e me superando. Isso não me impede de continuar fazendo minhas coisas, sparring e tudo mais. Estou tão [blessed]Deus me dá condições excepcionais e me cerca de grandes pessoas.”

Costa (14-2) volta ao octógono em busca de se inserir na disputa pelo título após vencer na decisão sobre Luke Rockhold em sua luta mais recente, se recuperando de derrotas para Israel Adesanya e Marvin Vettori. Sua campanha no UFC inclui vitórias sobre Yoel Romero, Johny Hendricks e Uriah Hall.

Chimaev (12-0) está subindo em tempo integral para o peso médio depois de marcar grandes vitórias no peso meio-médio, superado por uma decisão contra o eterno candidato Gilbert Burns e uma finalização no primeiro round sobre Kevin Holland.

O UFC 294 acontecerá na Etihad Arena, em Abu Dhabi, e terá revanche entre Islam Makhachev e Charles Oliveira pelo trono dos leves.