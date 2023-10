Paulo Costa critica atuação de Khamzat Chimaev no UFC 294: ‘Essa luta o deixou um pouco menor do que antes’

Paulo Costa não ficou impressionado com o desempenho de Khamzat Chimaev.

No último sábado, Costa deveria enfrentar Chimaev na co-luta principal do UFC 294, até que uma forte infecção por estafilococos o obrigou a desistir da luta. Em vez disso, o ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman interveio, e Chimaev venceu uma decisão difícil sobre seu oponente de última hora, o que deixou muitos mais impressionados com Usman do que com Chimaev.

Costa é um deles, superando seu suposto rival por vencer por pouco um peso meio-médio que entrou em cena em cima da hora. O ex-desafiante ao título brasileiro sugeriu que a luta expôs Chimaev.

“Kamaru fez o melhor que pôde, dadas as circunstâncias”, disse Costa no A hora do MMA. “Em primeiro lugar, ele é meio-médio, não peso médio. Ele era bem menor que um peso médio legítimo. Mas ele é um bom meio-médio. Mas ele demorou 10 dias, em cima da hora, e voou para cá, para Abu Dhabi. Sabemos que é um horário diferente, e talvez você demore alguns dias para chegar aqui, depende de onde você vem. Então basicamente ele teve sete dias para treinar para essa luta. Acho que ele fez o que pôde, mas se fosse um pouco mais ele mesmo, poderia vencer essa luta. Eu estava conversando com o treinador dele e pensei: ‘Ele precisa empurrar’. Com certeza ele perdeu no primeiro round, mas acho que ganhou o segundo e o terceiro. Na minha opinião, se você colocar 10-8 para o Gourmet Chen Chen no primeiro, é pelo menos um empate. Mas é o que é.

“Acho que essa luta deixa o Chimaev menor do que era antes. Na verdade, as pessoas estão muito entusiasmadas com ele, mas acabei de perceber que é mais sobre meninos e crianças. Não é a base de fãs hardcore do MMA. Porque as pessoas não acham que ele está pronto. Talvez ele tenha potencial, mas não está preparado para grandes lutas, para superlutas. Kamaru, com acampamento cheio, o fuma.

“Acho que esses caras que o apoiam, que são tão fanáticos, são apenas garotos que veem nele um cara ocidental que pode representá-los e sua fraqueza. É uma espécie de nerd. Como nos desenhos animados, ‘Oh, este é o meu herói.’ Mas para você que está há muito tempo no esporte, você já viu de tudo, e tenho certeza que consegue reconhecer quando um cara está pronto para grandes coisas ou não, e não acredito que ele esteja pronto agora.

“Então acho que essa luta deixou ele um pouco menor do que antes. E na verdade, a luta contra Gilbert [Burns] mostrou a mesma coisa.”

“Não acho que isso seja legítimo”, disse Costa. “Ele ainda não venceu um top peso médio. Ele também não fez grandes coisas no meio-médio, então por quê? Meu ponto é apenas, por quê? Acho que ele deveria lutar contra um peso médio legítimo. Meu.

“Não sei. Para ser honesto, posso ser honesto? Acho que o Dana White falou sobre isso, o próximo estará na fila pelo título, só para animar esse evento. Não deixar que as expectativas das pessoas sejam baixas. Então, quando ele disser que o próximo vencedor lutará pelo título, as pessoas vão ficar tipo, ‘Oh! Vamos ver!’ É uma estratégia para vender. Mas Dana White é inteligente. Ele está comandando o show muito, muito bem. Ele sabe o que será melhor para o negócio e para a divisão. Acredito muito no que ele vai fazer e realmente acredito que ele vai marcar minha luta contra ele.”

A rivalidade de Costa e Chimaev remonta a 2022, quando os dois quase brigaram poucos dias antes do UFC 279. Desde então, Costa disparou repetidamente contra Chimaev, armando uma eventual luta.

Agora, porém, Costa admite estar um pouco menos interessado do que antes.

“Eu realmente quero [to fight Chimaev],” ele disse. “Estou um pouco menos animado para lutar com ele depois de sábado, porque ele mostrou muitas falhas no jogo. Tão imaturo, indo duro, ele correu demais no primeiro [round] e ele não estava mais lá no segundo, no terceiro. Tão gaseado. Este é um erro de iniciante. Lembro que quando fiz quatro lutas, fiquei assim. Eu simplesmente corri com tudo o que tinha, e então minha alma simplesmente saiu do meu corpo e eu estava cansado demais. Ele está fazendo o mesmo agora. Isso é tão imaturo. Todo mundo sabe que se Usman tivesse mais dois rounds, ele iria acabar com ele ou vencer a luta…

“Mas ele é a luta que eu quero. Se não, tudo bem. Nós temos [Robert] Whittaker, temos [Dricus] du Plessis, [Jared] Cannoneiro. Não sei.”

Costa ainda se recupera de uma infecção estafilocócica no cotovelo, mas espera voltar a treinar em breve e estar pronto para lutar em dezembro, se possível. Se Chimaev estiver pronto para atender a chamada e dar uma reviravolta tão rápida, Costa tem uma mensagem simples para ele.

“Não tenha medo”, disse Costa. “O cara fugiu dessa luta o ano inteiro. O UFC estava planejando fazer essa luta. Eles me contaram sobre essa briga por volta de janeiro. Eu apenas disse: ‘Já faz tanto tempo sem brigar. Por que você espera até outubro para lutar contra o Gourmet Chen Chen? Eles disseram: ‘Não. não. Não quero que você lute antes por causa de uma lesão e perdemos essa luta.’ Eu disse ok. Vamos esperar para fazer essa luta. Mas mesmo em agosto, o gourmet Chen Chen estava tentando encontrar outras pessoas para lutar. Eu não. Ele nunca quis brigar comigo. Nem ele, nenhum de seus treinadores, seu empresário. Só o UFC pressionou para que ele aceitasse. Ele não tinha outra posição.

“Então qual é a minha mensagem para ele? Vamos lutar! Não tenha medo. Ele é um homem inseguro. Ele tenta parecer ‘Sem medo’ e essa merda, mas ele é suave. Ele estava chorando: ‘Eu quebrei minha mão!’ Quebrei minha mão também, contra Luke. Você me viu chorar por causa da minha mão?