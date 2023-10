Paulo Costa reinternado, precisa de terceira cirurgia para infecção por estafilococos no cotovelo

Paulo Costa está hospitalizado e precisará de uma terceira cirurgia para tratar uma infecção estafilocócica que o levou a ser afastado da luta contra Khamzat Chimaev no UFC 294.

Tamara Alves, parceira e empresária de Costa, disse ao MMA Fighting na tarde de quarta-feira que o ex-desafiante ao título dos médios do UFC não tem autorização médica para competir no pay-per-view do dia 21 de outubro e está no limbo devido ao “ainda ativo”. infecção no cotovelo direito.

Alves disse que Costa passou por um segundo procedimento cirúrgico para a infecção na terça-feira e voltará à faca na sexta-feira para limpar a área. Ela escreveu que Costa nunca escondeu a lesão do promotor.

“Só para deixar claro: o UFC sempre soube da cirurgia do Paulo”, escreveu ela por mensagem. “Eles pagaram e o apoiaram nisso.”

Costa revelou no início desta semana uma cirurgia há três semanas para tratar uma bursa infectada no cotovelo direito. Ele disse que só desistiria se não fosse liberado pelos médicos.

No episódio de segunda-feira de A hora do MMACosta prometeu competir apesar da lesão e postou online vídeos de seus treinos em Abu Dhabi, sede do evento.

“Ele está tentando lutar de qualquer maneira”, disse Alves sobre os repetidos apelos de Costa para lutar. “É isso que ele quer. Neste momento, ele precisa se recuperar e ter certeza de que a infecção não voltará.”

Costa confirmou na quarta-feira a sua internação em comunicado no X.

Essa mensagem vai para meus fãs. Infelizmente, estou hospitalizado e tive que fazer uma segunda cirurgia ontem. Segundo os médicos, uma terceira cirurgia será necessária na sexta-feira.

Então, não terei autorização médica para lutar no dia 21 de outubro. O cartão de Abu Dhabi ainda é incrível, não estou feliz… — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 11 de outubro de 2023

O CEO do UFC, Dana White, revelou na terça-feira que a luta Costa x Chimaev estava em perigo e prometeu uma atualização sobre seu status. Na quarta-feira, ele anunciou que Chimaev agora enfrentará o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman no co-headliner.

Costa competiu mais recentemente no UFC 278, quando venceu Luke Rockhold por decisão unânime. Ele estava vinculado a lutas com o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 284 e Ikram Aliskerov no UFC 291, mas ambos fracassaram depois que ele disse que não havia concordado em enfrentá-los. Depois de trocar insultos com Chimaev, Costa focou em voltar para vencer o tão badalado checheno, que fará sua estreia no peso médio no UFC 294.

“Estou aqui para vencê-lo”, disse Costa. “O único jeito [we won’t fight] é se os médicos me arrastarem gritando, chutando e não me deixarem entrar na jaula, porque vim lutar com ele e acredito mesmo que vou vencê-lo.”