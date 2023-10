Paulo Dantas e Ronaldo Lopes assinam ordem de serviço para mais investimentos na infraestrutura de Penedo

O governador Paulo Dantas e o Prefeito Ronaldo Lopes assinaram nesta terça-feira, 09, a ordem de serviço para pavimentação e drenagem do acesso que beneficiará cinco comunidades da zona rural de Penedo.

O investimento formalizado durante a inauguração do Vida Nova nas Grotas no bairro Senhor do Bonfim, popular Oiteiro, inicia o Programa Alagoas de Ponta a Ponta no município.

Com recursos do tesouro estadual, serão investidos R$14 milhões no asfaltamento de estradas para os povoados Itaporanga, Palmeira Alta, Tabuleiro dos Negros, Imbira e Santa Margarida.

Além do benefício para famílias do meio rural, a parceria iniciada na gestão Renan Filho também amplia a melhoria da qualidade de vida na cidade, agora com um novo convênio.

Serão R$ 3 milhões aplicados na pavimentação e drenagem de ruas dos bairros de Santa Isabel (Cacimbinhas), Dom Constantino, Raimundo Marinho, Centro, Santa Luiza (Barro Duro) e Senhor do Bonfim (Oiteiro).

Aeroporto de Penedo e Rodovia AL-110

Entusiasmado com o desenvolvimento do município administrado por Ronaldo Lopes e João Lucas, penedenses natos, Paulo Dantas anunciou mais duas excelentes notícias: a requalificação do Aeroporto Freitas Melro, determinando a conclusão dos serviço até março de 2024; e a conclusão da obra de recuperação da rodovia AL 110, do Bolívar até a BR 101, no município de São Sebastião.

O apoio do governo estadual à gestão municipal também está próximo de entregar a segunda Creche CRIA em Penedo e o maior investimento em saúde pública da administração Ronaldo Lopes, o Centro de Especialidades Dr. Hélio Lopes, o antigo Semep.

Com previsão de entrega para janeiro do ano que vem, o espaço visitado novamente por Paulo Dantas nesta terça, 09, tem assegurado 50% de seu custo pelo governador e o restante pelo prefeito penedense.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa