Pedido da justiça faz com o concurso da Receita Federal seja suspenso

O concurso da Receita Federal, que havia despertado grande expectativa e interesse entre candidatos, agora se encontra em uma situação de incerteza devido a uma recente decisão da Justiça Federal.

Dessa forma, para que você saiba todos os detalhes da suspensão do certame e confira o desdobramento dessa história, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Pedido da justiça faz com que o concurso da Receita Federal seja suspenso

Conforme mencionado acima, os candidatos do concurso da Receita Federal, que estava prestes a oferecer uma oportunidade de carreira significativa, com quase 700 vagas e salários que chegavam a até R$ 21 mil, receberam uma péssima notícia recentemente.

Acontece que uma decisão da Justiça Federal suspendeu abruptamente o andamento deste processo seletivo.

Dessa maneira, a banca responsável por conduzir a seleção, a Fundação Getúlio Vargas, se viu diante de um desafio inesperado.

Qual o motivo da suspensão?

A suspensão do concurso da RF resultou de uma ação que o Ministério Público Federal (MPF) moveu contra a Fundação Getúlio Vargas (FGV).



O MPF apresentou uma série de argumentos que levaram a esta decisão que afeta diretamente os candidatos e as futuras contratações da Receita.

Além disso, a banca ainda precisa resolver a questão de uma anulação de 8 questões da prova.

Concurso da RF oferecia quase 700 vagas

Infelizmente, a notícia não é nada animadora, visto que, para muitos candidatos, o concurso da Receita Federal representava a oportunidade de conquistar uma das 699 vagas oferecidas, com salários impressionantes que alcançavam até R$ 21 mil.

Assim sendo, esse contexto torna a suspensão do processo seletivo ainda mais significativa e preocupante.

Suspensão do certame ocorre na 2º fase

No momento da suspensão, o processo seletivo encontrava-se na 2° fase, que envolvia a convocação dos aprovados para a inscrição no curso de formação.

No entanto, essa etapa crucial foi interrompida devido a vários fatores, como:

A ação que a MPF moveu contra a FGV e;

A necessidade de avaliar questões específicas.

Desse modo, só o que resta aos candidatos é esperar o desenrolar dessa história.

Veja as questões anuladas

Bem como mencionado, um dos principais motivos que levaram à suspensão foi o pedido do MPF de anulação de oito questões específicas. Essas questões eram fundamentais para a avaliação dos candidatos, e sua anulação levou à interrupção das próximas etapas do processo seletivo.

Dessa forma, as questões que podem receber anulação incluem:

Questões nº 67, 69, 70 do caderno de Prova tipo 1 – Objetiva para Analista-Tributário;

Questões nº 77 e 80 do caderno de Prova Tipo 1 – Objetiva para Auditor-Fiscal (e correspondentes questões nos cadernos dos tipos 2, 3 e 4 de ambos os cargos);

Questão nº 1, “c” da prova discursiva para Auditor-Fiscal;

Questões nº 4 e 10 do caderno de Prova Tipo 1 – Objetiva, para Auditor-Fiscal (e correspondentes questões nos cadernos dos tipos 2, 3 e 4).

Confira alguns antecedentes e detalhes sobre o concurso

O concurso da RF abriu suas inscrições no final de 2022, mas o processo seletivo em si, com a aplicação das provas, teve início neste ano.

Além disso, é importante destacar alguns detalhes essenciais sobre o concurso, como:

O certame visava preencher vagas para auditor fiscal e analista tributário;

A primeira etapa, composta por provas objetivas e discursivas, já havia sido concluída e;

Os salários oferecidos eram altamente atrativos, com R$ 11.684,39 para analista e R$ 21.029,09 para auditor.

FGV diz que está trabalhando para reverter a suspensão

Depois da decisão de suspensão do concurso, a Fundação Getúlio Vargas emitiu um comunicado oficial.

Dessa maneira, neste comunicado a FGV afirmou que cumprirá a determinação judicial e está trabalhando incansavelmente para reverter a decisão e retomar o processo seletivo.

Quais as consequências da suspensão para os candidatos?

Bem como é de se esperar, as consequências da suspensão de certame da Receita Federal são significativas, tanto para os candidatos quanto para a Receita.

Isso porque os candidatos que se prepararam intensamente e tinham grandes expectativas agora enfrentam incertezas em relação ao seu futuro profissional.

Ademais, a suspensão do concurso é um evento que lança uma sombra de incerteza sobre um processo seletivo que muitos esperavam ansiosamente. Enquanto a Justiça Federal e a FGV trabalham para resolver as questões em disputa, os candidatos aguardam com esperança a retomada do processo seletivo.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que um pedido da justiça faz com que o concurso da Receita Federal seja suspenso, fique atento às próximas notícias para saber se a FGV irá conseguir reverter a situação!