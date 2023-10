Pela primeira vez, diretores das escolas da Prefeitura de Penedo são definidos por meio de processo seletivo

Professores da Prefeitura de Penedo fizeram a prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que definirá os próximos diretores das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Com a participação de todos os 42 inscritos no PSS, a etapa do procedimento inédito na administração do município aconteceu de forma tranquila nas salas de aula da Escola Municipal Santa Luzia neste domingo, 22.

O gabarito oficial da prova de conhecimento teórico será divulgado ainda nesta segunda-feira, 23, e o resultado parcial de classificação na quinta-feira, 26, seguindo da abertura do prazo para eventual recurso de contestação dos candidatos.

O cronograma do processo seletivo estabelece ainda os dias 06, 07 e 08 de novembro para a apresentação do plano de gestão escolar dos aprovados, documento que deve entregue no auditório da Procuradoria Geral do Município, com divulgação do resultado final e a homologação do processo seletivo no dia 10 de novembro.