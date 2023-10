Penedo conhece os 5 novos conselheiros tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) acaba de divulgar o resultado oficial das eleições para a composição do Conselho Tutelar de Penedo.

Com um corpo eleitoral superior a 40 mil pessoas habilitadas para votar, a decisão individual de cada eleitor gerou a lista que está disponível para consulta ao final deste artigo.

A eleição, ocorrida no domingo, 1º de outubro, teve a supervisão contínua do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE/AL), sob representação do promotor de justiça João Batista Santos Filho desde o início.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) também teve participação ativa neste processo eleitoral. Pela primeira vez, urnas eletrônicas foram implementadas nos pontos onde se concentraram as seções eleitorais.

Este anúncio recente do CMDCA revela, assim, o desfecho oficial do processo eleitoral para integrar o Conselho Tutelar de Penedo, marcando um momento significativo na história eleitoral da região, com a implementação de avanços tecnológicos nas urnas.

Veja o resultado final!