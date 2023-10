Penedo é reconhecida como Cidade Criativa pela UNESCO

Penedo é a segunda cidade do Brasil na categoria Cinema e uma das 5 cidades em todo mundo a ganhar o selo da UNESCO, em 2023, nesta área criativa.

O município de Penedo foi anunciado terça (31) pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), órgão da ONU, como integrante da Rede de Cidades Criativas.

A inclusão está na lista designada pela Diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay, junto com 55 novos membros. Além de Penedo, apenas a cidade do Rio de Janeiro foi selecionada entre as brasileiras, esta na categoria Literatura.

As cidades agraciadas com o selo irão cooperar com os membros da rede mundial para o fortalecimento da cultura e da criatividade como instrumentos do desenvolvimento econômico.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, a notícia traz uma visibilidade sem precedentes para Penedo:“Estamos apresentando nossa cidade para o mundo com o que temos de melhor: história, cultura e arte. Este é o reconhecimento da criatividade do povo penedense e que estamos transformando na base de nosso desenvolvimento econômico“.

Ronaldo Lopes afirmou que o selo da Unesco será convertido em oportunidades para projetos culturais, turismo, investimentos e, acima de tudo, no cinema, gerando emprego e renda à população.

“O intercâmbio e a troca de boas práticas com as cidades líderes mundiais na economia criativa inserem Penedo num grupo extremamente seleto que irá promover o audiovisual na cidade. Após a revitalização do antigo Cine São Francisco, estaremos reabrindo o tradicional e hoje recuperado Cine Penedo no próximo dia 13 de novembro”.

Já o Secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo, Jair Galvão, falou que a conquista se deve ao trabalho integrado da prefeitura como inúmeros parceiros: “A Prefeitura de Penedo está hà mais de um ano trabalhando junto a instituições-chave que deram suporte a esta candidatura. O Sebrae Alagoas e a UFAL estão entre as de destaque, assim como o Consórcio Penedo Criativa e todos os grupos setoriais de Penedo que construíram o dossiê vencedor”.

Para Jair Galvão, Penedo abre as portas com mais intensidade para o mundo do audiovisual. “O cinema é um setor econômico extremamente potente, teremos um trabalho voltado à capitação de realizadores, demonstrado que Penedo é a locação perfeita para produções. O Circuito Penedo de Cinema deve ser internacionalizado e seguramente irá fortalecer o projeto da escola de artes e tecnologias criativas de Penedo”.

Ao fazer parte da rede mundial da UNESCO, Penedo assume o compromisso de continuar desenvolvendo a economia criativa em todas as outras áreas da criatividade e a participar ativamente da agenda nacional e internacional do grupo.

A rede mundial de Cidades Criativas da Unesco

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi lançada em 2004 para promover a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como um fator importante no seu desenvolvimento urbano nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

O projeto visa favorecer a mútua cooperação internacional com e entre as cidades-membros comprometidas em investir na criatividade como motor de desenvolvimento urbano sustentável, inclusão social e cultural vibrante.

No edital de candidatura da UNESCO de 2023, apenas Penedo (cinema) e Rio de Janeiro (literatura) entraram na rede mundial pelo Brasil, que hoje passa a contar com hoje 14 cidades na rede de cooperação internacional.

SETUREC/PMP