Penedo participa da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social e garante vaga na etapa nacional

Matéria atualizada às 12h42

Representantes dos segmentos Governo, Trabalhador e Usuário participaram durante os dias 03 e 04 de outubro, em Maceió, da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que trouxe como Tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”, última etapa preparatória para a Conferência Nacional que acontecerá de 05 a 08 de dezembro, em Brasília.

A delegação de Penedo foi composta por psicóloga e assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e contou ainda com a participação de Conselheiros Tutelares, representantes de ONGs (Bom Samaritano) e movimentos sociais.

Na oportunidade da conferência magna, os participantes discutiram de eixos temáticos onde puderam debater e gerar propostas acerca da Proteção Social; Financiamento e Orçamento; Controle Social; Gestão e acesso às seguranças; e Atuação do SUAS (Serviço Único de Assistência Social) em Emergências.

Durante a abertura da Conferência, o vice-governador Ronaldo Lessa enfatizou que o maior programa de transferência de renda da história política de Alagoas (CRIA – Criança Alagoana) possibilita o fomento da economia nos municípios.

Em Penedo, o Programa CRIA injeta na economia municipal cerca de R$ 500 mil reais mensalmente. A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Assistência, Kátia Born, enalteceu a participação da ex-Ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, ao tempo que foi enfática em seu discurso, afirmando que a reconstrução do SUAS começa com o compromisso do Governo Federal em pensar como melhor financiá-lo.

As conferências estaduais de assistência social são instâncias que têm por atribuições a avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS e também visa eleger os delegados para a etapa nacional, sendo eleitos delegados a servidora Maria Nelma no segmento governo e para representar as regiões Baixo São Francisco, Sul e Agreste, no segmento usuário o comunicador Rafael Medeiros.

Texto e Foto: Rafael Medeiros