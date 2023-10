Penedo participa de Fórum Internacional de Cidades Criativas, em João Pessoa

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) participou do Fórum Internacional de Cidades Criativas, realizado recentemente em João Pessoa-PB. O evento foi promovido pela prefeitura da capital paraibana, em parceria com o Sebrae.

O fórum reuniu diversos atores da Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO, dentre eles, Daniel Farfán, diretor de Artesanato da Secretaria de Cultura de Puebla, México; Indrasen Vencatachellum, presidente da Rede Internacional para o Desenvolvimento do Artesanato (RIDA/Paris); Álvaro Narvaez, secretário de Cultura de Medellín, Colômbia; e Dominique Roland, diretor do Centro de Artes – Enghien-les-Bains, França.

O Fórum Internacional de Cidades Criativas promove a troca e o compartilhamento de experiências enriquecedoras relacionadas à economia criativa e ao papel das cidades no contexto.

“Foi um momento importante de trocas de experiências com algumas cidades que fazem parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, demonstrando as práticas que foram bem-sucedidas em prol do desenvolvimento de cada país ou cidade. O encontro, com renomados representantes, só demonstra o elo de Penedo e fortalece o vínculo de cooperação e crescimento no setor econômico para o futuro”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.