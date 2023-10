Penedo registra 80% de ocupação durante os dias do Festival de Música

Eventos e feriados são ótimos aliados quando se fala em turismo. Prova disso é que, os hotéis e pousadas de Penedo registram, entre 17 e 21 de outubro, dias do Festival de Música, mais de 80% de ocupação. Enquanto que no último feriado, o de Dia das Crianças, registrou mais de 75%.

A movimentação e o bom fluxo de turistas na cidade é vista como positiva e só reafirma cada vez mais Penedo como um destino turístico, seja para lazer ou grandes eventos.

O trabalho que o Prefeito Ronaldo Lopes vem fazendo com o intuito de fortalecer e desenvolver a estrutura turística é um dos principais responsáveis, pois acarreta em uma excelente experiência para os turistas, visitantes e pessoas que vieram exclusivamente para prestigiar o festival.

“O bom desempenho registrado em ambas as datas demonstra exatamente o desabrochar de Penedo para o turismo de lazer considerando o bom fluxo de turistas no feriado de Dia das Crianças e, também, a importância dos eventos realizados em parceria com a Prefeitura para a elevação da ocupação hoteleira e a diminuição da sazonalidade”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

O Festival de Música de Penedo chega em sua 14ª edição e é considerado um dos maiores eventos de música do Nordeste. Com atrações nacionais, como o pianista Egberto Gismonti e o cantor Geraldo Azevedo, e internacionais, o evento acontece de forma gratuita, nas ruas e prédios históricos do município.

O Femupe segue até o dia 21 de outubro e contará com oficinas, workshops, concertos, shows musicais e muito mais, e é uma realização da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio do Centro de Musicologia de Penedo (CEMUPE), da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC