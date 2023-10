Pense Farma ABRE VAGAS em diferentes MUNICÍPIOS

A Pense Farma, empresa que atua no comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, está com algumas oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Assim, caso você esteja querendo um novo trabalho, veja quais são as oportunidades:

Balconista de Farmácia – Cotia – SP – Farmácia;

Gerente Regional de Drogaria – Grande SP – Cotia – SP – Farmácia;

Coordenador (a) de TI – Cotia – SP – TI;

Comprador (a) de Perfumaria – Cotia – SP – Compras;

Balconista de Farmácia – Itapecerica da Serra – SP – Farmácia;

Balconista de Farmácia – Vargem Grande Paulista – SP – Farmácia;

Supervisor (a) de Logística – Cotia – SP – Logística;

Analista de DHO – Cotia – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Auxiliar de Cabeleireira – (Loja) – Itapecerica da Serra – SP – Cabeleireiro;

Assistente de Departamento Pessoal – Cotia – SP – Departamento Pessoal;

Operador Logístico (Empacotador) – Cotia – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Vargem Grande Paulista – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de Compras de Perfumaria – Cotia – SP – Compras.

Mais sobre a Pense Farma

Contando com mais detalhes, a Pense Farma oferece medicamentos, produtos de saúde, beleza e higiene pessoal com os menores preços de mercado, a fim de levar melhor qualidade de vida a qualquer pessoa.

Além disso, também oferece uma diversidade de produtos em todas as áreas para que os clientes tenham a comodidade de encontrar tudo o que precisam em um único lugar. Respeito aos clientes, colaboradores e parceiros. Por fim, oferece convênios empresariais, parcerias comerciais e benefícios para toda família.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que você já pôde ver a lista de cargos, é só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

