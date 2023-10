Perdão de empréstimos estudantis: Quem está tendo seus empréstimos estudantis perdoados após o último corte de US$ 9 bilhões?

Tele Administração Biden anunciou o perdão de US$ 9 bilhões em dívidas estudantis para 125.000 mutuários como a retomada do reembolsos de empréstimos estudantis surge após um hiato de três anos.

Esta medida segue-se à decisão de Junho do Supremo Tribunal, que invalidou o plano da administração para um amplo perdão de empréstimos estudantis que poderia ter beneficiado mais de 40 milhões de mutuários, cada um potencialmente eliminando até 20.000 dólares em dívidas.

Quem está tendo seus empréstimos estudantis perdoados após o último corte de 9 bilhões?

Com o plano de perdão mais amplo derrubado, a administração buscou outros caminhos para aliviar a dívida estudantil, incluindo a criação de um novo reembolso de dívida baseado em renda (IDR) e fornecer perdão total aos mutuários elegíveis.

No entanto, surgiram problemas com os gestores de empréstimos, uma vez que milhões de estudantes mutuários reiniciar pagamentos, desde longos tempos de espera até representantes inúteis do atendimento ao cliente.

O alívio da dívida centra-se em três tipos de mutuários: os funcionários públicos, os participantes na IDR e os mutuários com deficiência.

Aproximadamente 53.000 mutuários em Perdão de empréstimo de serviço público os programas receberão US$ 5,2 bilhões em perdão, disponíveis para funcionários do governo e de organizações sem fins lucrativos após 120 pagamentos mensais qualificados.

Entretanto, cerca de 51 mil mutuários em planos de reembolso baseados no rendimento (IDR), com dívidas de 2,8 mil milhões de dólares, receberão alívio. Discrepâncias no rastreamento de pagamentos motivaram esta ação. Além disso, 22.000 mutuários com dívidas de 1,2 mil milhões de dólares, identificados através de dados da Administração da Segurança Social, terão os seus empréstimos cancelados devido a incapacidade total ou permanente.

Já foram emitidos avisos aos participantes do IDR que receberam perdão. O Administração Biden também está a trabalhar num plano mais amplo de alívio de empréstimos estudantis através da Lei do Ensino Superior, embora este processo possa levar pelo menos um ano e enfrentar desafios legais.

Secretário de Educação dos EUA Miguel Cardona destacou que a administração aprovou 127 mil milhões de dólares em alívio da dívida para cerca de 3,6 milhões de mutuários, incluindo esta recente ronda de perdão, nos esforços para resolver as questões dentro do sistema de empréstimo estudantil.