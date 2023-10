Performa Web está NA PROCURA por profissionais

A Performa Web, agência de Marketing Digital full service, especializada em Search Engine Marketing (SEM) com foco em performance, está com ótimas oportunidades disponíveis no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte a lista de vagas abaixo:

Analista de BI Júnior – São Paulo – SP;

Analista de E-mail Marketing Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Redes Sociais Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de SEO Júnior – São Paulo – SP;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) de Gente e Gestão – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) Financeiro – São Paulo – SP e Híbrido – Autônomo;

Executivo (a) de Contas Publicitárias – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Sales Development Representative – BDR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Performa Web

Sobre a agência, é válido frisar que a Performa Web atua nas seguintes frentes: Links Patrocinados (Search & Display), Web Analytics, Otimização de Sites (SEO), Criação e Desenvolvimento (Web & Mobile), Social Media (Monitoramento; Prod. Conteúdo; SAC 2.0), Social Media Ads (Facebook; Instagram; Twitter e YouTube), E-mail Marketing.

Em resumo, trabalha constantemente para que os clientes conquistem seus objetivos e se posicionem de forma inteligente e eficiente diante das oportunidades do meio digital, buscando dessa forma, se tornar não somente uma agência prestadora de serviços, mas também o seu principal parceiro estratégico de Marketing Online.

Como enviar o currículo?

Agora que você já pôde ver a lista de cargos, é só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no NC!



