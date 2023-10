Perseguidor da ESPN: Quem está atormentando Molly Qerim, Malika Andrews e Stephen A. Smith?

ESPN analista esportivo Malika Andrews entrou com pedido de ordem de restrição contra Ahmed Abubakarum médico de cuidados primários de Nova Jersey que a tem perseguido e a seus colegas de trabalho Molly Qerim e Stephen A. Smith por anos, e foi concedido temporariamente no início desta semana, de acordo com O Sol dos EUA.

Abubakar, 41 anos, enfrenta perseguição criminal por ter aparecido na residência de Qerim em agosto. Ele também viajou para Los Angeles na esperança de encontrar um dos ESPN estrelas.

Stephen A. Smith destrói torcedor da NBA: Que pergunta idiota, espero melhor dos meus interlocutores!Twitter (@stephenasmith)

Suas outras acusações incluem assédio por contravenção, ameaça física e invasão criminosa. A audiência para tornar a ordem de restrição permanente será no dia 24 de outubro e a disposição de Abubakar foi adiada para dezembro.

Após a sua prisão fora da casa de Qerim, Abubakar enviou-lhe mensagens ameaçadoras, com o médico desejando infertilidade no dia seguinte. ESPN talento.

“Espero que a endometriose destrua todos os seus órgãos genitais para que você nunca consiga um homem, e você [sic] obsessão doentia por dinheiro”, escreveu Abubakar via mensagem direta do Instagram, de acordo com documentos judiciais.

Avaliações online do Dr. Ahmed Abubakar, o perseguidor da ESPN

Abubakar e seu pai praticam medicina na região de Nova Jersey há anos. As avaliações on-line têm como alvo o “filho” ou o “jovem” médico por ser “rude”.

O perfil do médico de Abubakar no Saúde Englewood o site já foi removido em meio ao caso de perseguição.

Documentos judiciais afirmam que Abubakar enviou a Qerim e Smith quase 500 tweets de 2019 a 2023.

Abubakar acredita que “conhece” os três ESPN estrelas porque ele as assiste na televisão há anos, um claro sinal de ilusão e expectativas irrealistas.