Pesos noturnos de luta do Bellator 300: quatro lutadores ganham mais de 20 quilos

Vários lutadores tiveram ganhos dramáticos de peso no Bellator 300, incluindo a campeã peso mosca do Bellator, Liz Carmouche, e o desafiante ao título dos leves, Brent Primus, ambos liderando o card com ganhos de 17 por cento no peso corporal entre a pesagem e a noite da luta.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia (CSAC) divulgou na segunda-feira o relatório de peso da noite da luta do evento para o MMA Fighting, que acompanha os ganhos que os atletas obtêm antes de entrar na jaula.

Carmouche pesava 146 libras na noite da luta depois de inicialmente subir na balança com 124,8 libras para sua defesa do título peso mosca de 125 libras contra Ilima-Lei Macfarlane, que ela venceu por nocaute técnico no quinto round. Carmouche foi um dos quatro lutadores que ganhou mais de 9 quilos entre a pesagem e a noite da luta para o card de 7 de outubro, o maior deles foi Primus, que passou de 154,8 libras na pesagem para 180,6 libras na disputa pelo título dos leves. contra Usman Nurmagomedov, uma soma impressionante de 25,8 libras. Henry Corrales (146,0 libras a 171,4) e Sergio Cossio (156 libras a 176) também entraram nesse grupo.

Espera-se que os dirigentes do CSAC emitam suspensões de peso locais e recomendações para os atletas do Bellator 300 nos próximos dias, após consultarem profissionais médicos.

Em relação aos demais competidores do campeonato, Nurmagomedov disparou de 154,8 libras para 173,2 (um ganho de 18,4 libras), Cris Cyborg passou de 144,6 libras para 163,4 (ganho de 18,8 libras), Cat Zingano passou de 144,6 libras para 146,4 (1,8 libras ganho), e Ilima-Lei MacFarlane passou de 126,6 libras para 140,4 (ganho de 13,8 libras).

O Bellator 300 aconteceu na Pechanga Arena, em San Diego, Califórnia.

A lista completa dos pesos da noite de luta do Bellator 300 pode ser conferida abaixo.