pesquisa traz dados SURPREENDENTES sobre compras com PIX ; Veja quais

O comércio brasileiro já está se preparando para o Dia das Crianças, data comemorativa em que os brasileiros saem em busca de presentes, movimentando milhões de reais. Nesse sentido, conforme pesquisa feita pela plataforma TIM Ads e noticiado pelo portal TNH1, a maioria dos pagamentos serão feitos à vista, com o Pix sendo o meio preferido (34%).

O pagamento em dinheiro ficou em segundo lugar, com 32%, seguido do cartão de débito, meio de pagamento preferido entre 18% dos participantes da pesquisa. O levantamento foi feito com 231.144 clientes da TIM ao redor do Brasil, e mostra o grande crescimento do Pix nos últimos anos.

A pesquisa também demonstrou que mais da metade (56%) dos consumidores irão realizar as compras do Dia das Crianças em lojas físicas. Com relação aos preços, cerca de 37% dos pesquisados afirmaram que irão dar presentes de até R$ 100, 26% irão investir até R$ 300 e 13% decidiram desembolsar até R$ 800. Por fim, 12% dos participantes da pesquisa irão gastar, no total, mais de R$ 800 com os presentes.

Os brinquedos, assim como o ano passado, são os mais buscados para presentes no Dia das Crianças, sendo a preferência de 37% das pessoas, segundo a pesquisa. Além disso, 26% dos brasileiros pesquisados irão presentear as crianças com roupas, seguidas pelos calçados, com 14%. Lembrando que grande parte desses presentes devem ser comprados com o Pix.

Por fim, o levantamento apontou que 29% dos brasileiros irão comemorar o Dia das Crianças em casa, enquanto 15% irão viajar no feriado. Outros 14% alegaram que irão optar pelo tradicional passeio no shopping, e 13% irão levar as crianças ao parque de diversões.

Pix Automático

O Banco Central (BC), criador do Pix, sempre busca trazer novas funções para o sistema de transferências instantâneas. Nesse sentido, a instituição anunciou o lançamento do Pix Automático, sendo que o lançamento era previsto para abril de 2024. No entanto, no começo deste mês o BC adiou o lançamento da função, que será disponibilizada apenas em outubro do próximo ano.

O motivo principal para esse adiamento do Pix Automático é a falta de pessoal no órgão. Segundo Carlos Eduardo Brandt, chefe da gerência de gestão e operação da ferramenta no Banco Central, “Há significativa carência de recursos humanos. É uma situação de inaceitável simetria com outras carreiras congêneres que resultou em uma intensa mobilização e que agrava ainda mais a nossa capacidade de seguir as atividades no passo inicialmente planejado”.



Essa falta de pessoal está ocorrendo, pois, desde julho, os servidores do Banco Central estão em operação-padrão, reivindicando uma reestruturação de carreira, antes da realização de concurso público anunciado para a instituição. Dessa forma, os diretores e chefes de departamento do BC sempre enfatizam, em eventos públicos, como essa situação dos servidores afeta as evoluções do Pix, assim como o Open Finance, sistema de compartilhamento de dados bancários pessoais.

A novidade do Pix Automático visa facilitar os pagamentos recorrentes, como planos que debitam automaticamente todos os meses, trazendo mudanças importantes na segurança e funcionamento, quando comparada com o débito automático.

Desta maneira, o Pix Automático deve beneficiar usuários assinantes de serviços como streaming, jornais, academia e outros serviços que são pagos todos os meses na mesma data.