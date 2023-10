PÉSSIMA NOTÍCIA para quem compra em Sites Estrangeiros

Comprar produtos online se tornou uma prática comum e conveniente para muitas pessoas. A possibilidade de adquirir itens de diferentes partes do mundo, com apenas alguns cliques, trouxe uma nova era para o comércio eletrônico. No entanto, recentemente, uma notícia tem preocupado os consumidores: a imposição de impostos sobre compras importadas online. Neste artigo, vamos explorar essa questão e entender como ela pode afetar o seu bolso.

O Contexto Atual das Compras Online

Recentemente, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) divulgou que a carga tributária para o varejo chega a impressionantes 109,9%. Esse número assustador reflete a realidade do comércio eletrônico no Brasil, onde a isenção federal para sites estrangeiros está sendo questionada. O presidente do IDV, Jorge Gonçalves, revelou que a definição do imposto sobre as mercadorias importadas por lojas online deve sair até o fim do ano.

A cobrança de impostos sobre compras importadas online não é uma novidade. Em agosto, entrou em vigor o programa Remessa Conforme, que oferece isenção federal a compras de sites estrangeiros em troca do envio de informações à Receita Federal antes de a mercadoria entrar no Brasil. No entanto, para as empresas que não aderirem a esse programa, a taxação de 60% de Imposto de Importação continua. Além disso, há a cobrança de 17% de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um tributo estadual.

A Busca por Soluções

Diante desse cenário, o presidente do IDV se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para cobrar o fim da isenção federal a sites estrangeiros. Segundo Gonçalves, a equipe econômica está aguardando o aumento da adesão ao Remessa Conforme para que a base de dados cresça e o Fisco possa decidir o tamanho da alíquota federal.

Um dos principais argumentos dos defensores da cobrança de impostos sobre compras importadas online é a necessidade de equilíbrio competitivo para as empresas brasileiras. A desigualdade competitiva causada pela isenção de impostos para sites estrangeiros prejudica os negócios locais, que têm que arcar com uma carga tributária muito maior.

A Importância do Programa Remessa Conforme

O Programa Remessa Conforme tem como objetivo principal combater a sonegação fiscal e a fraude nas compras internacionais. Ao exigir que as empresas estrangeiras enviem informações à Receita Federal antes do envio da mercadoria, o governo brasileiro busca ter controle sobre as importações e evitar a evasão de impostos.



Desde que o programa entrou em vigor, a adesão tem aumentado significativamente. Em setembro, as compras internacionais declaradas pularam para 46% do total, contra 20% em agosto, primeiro mês do Remessa Conforme. Antes do programa, o percentual de encomendas declaradas estava entre 2% e 3% do total.

O Impacto nos Consumidores

A imposição de impostos sobre compras importadas online pode ter um impacto direto no bolso dos consumidores. Com a taxação de 60% de Imposto de Importação e a cobrança de 17% de ICMS, o valor final dos produtos pode ficar consideravelmente mais alto. Isso pode desestimular as compras internacionais e prejudicar os consumidores que buscam preços mais competitivos ou produtos específicos que não estão disponíveis no mercado nacional.

O Posicionamento do Governo

Em junho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia indicado que a criação de um imposto federal para as compras do Remessa Conforme ficaria para uma segunda etapa. No entanto, a recente pressão do IDV e a necessidade de equilíbrio competitivo podem acelerar o processo de definição do imposto.

O presidente do IDV destacou o empenho do ministro em resolver a questão, mencionando a reunião realizada entre eles. Segundo Gonçalves, o ministro está trabalhando para ajustar essa questão do imposto de importação e buscar uma solução que promova a igualdade competitiva entre as empresas nacionais e estrangeiras.

A Atuação das Empresas

Diante da possibilidade de imposição de impostos sobre compras importadas online, muitas empresas têm buscado alternativas para minimizar o impacto financeiro. Uma delas é a adesão ao programa Remessa Conforme, que oferece a isenção federal em troca do envio de informações à Receita Federal. Essa adesão permite que as empresas continuem importando produtos de sites estrangeiros sem serem afetadas pela taxação de 60% de Imposto de Importação.

Outra alternativa é a busca por fornecedores nacionais. Ao optar por produtos fabricados no Brasil, as empresas evitam a cobrança de impostos sobre importação e contribuem para o fortalecimento da economia interna. Essa mudança pode demandar um ajuste nos processos de compra e logística, mas pode ser uma solução viável para enfrentar os desafios impostos pela imposição de impostos sobre compras importadas online.

Perspectivas Futuras Para às Compras online

A definição do imposto sobre compras importadas online ainda está em discussão e deve sair até o fim do ano. É importante ficar atento às notícias e acompanhar as decisões do governo. Essa imposição pode afetar diretamente o comportamento de consumo dos brasileiros e demandar uma adaptação das empresas do setor.

É fundamental que os consumidores se informem sobre as mudanças e busquem alternativas para minimizar os impactos financeiros. Analisar as opções disponíveis no mercado nacional, comparar preços e buscar fornecedores confiáveis são algumas medidas que podem ajudar a lidar com a imposição de impostos sobre compras importadas online.

Pesquise e Compare os Preços Antes de Comprar

A imposição de impostos sobre compras importadas online é uma questão que envolve tanto o governo quanto os consumidores e as empresas. É necessário buscar um equilíbrio competitivo que permita o crescimento do comércio eletrônico nacional sem prejudicar os consumidores. A definição do imposto deve ser acompanhada de perto, pois pode impactar diretamente o bolso de quem costuma realizar compras internacionais.

Nesse contexto, é importante que os consumidores estejam informados sobre as mudanças e busquem alternativas para minimizar os impactos financeiros. A adesão ao programa Remessa Conforme e a busca por fornecedores nacionais são algumas das medidas que podem ser adotadas. Acompanhar as notícias e se adaptar às novas regras são ações essenciais para enfrentar os desafios impostos pela imposição de impostos sobre compras importadas online.

Lembre-se sempre de pesquisar, comparar preços e avaliar as melhores opções antes de realizar uma compra. Assim, você estará preparado para lidar com as mudanças e aproveitar as vantagens do comércio eletrônico de forma consciente e estratégica.