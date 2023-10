PETA bate presentes de aniversário de crocodilo Birkin do Offset para Cardi B

Lange sente que Offset e Cardi estão fora de sintonia, acrescentando: “A PETA lembra a todos que as pessoas que ainda gastam seu dinheiro em um armário cheio de partes de corpos de animais mortos não têm noção ou simplesmente não se importam com a extrema crueldade que estão perpetuando. – simplesmente não é Vale a pena.”

A PETA diz que tomou conhecimento do tratamento hediondo dispensado aos répteis através de pesquisas e de uma investigação interna que se estendeu por toda a Ásia, elogiando marcas de luxo como Chanel, Burberry, HUGO BOSS e Vivienne Westwood por corrigirem as suas práticas.

A comemoração do aniversário de Cardi continuou ontem à noite como uma festa dupla para o novo álbum do Offset, “Set It Off”, onde ela alimentou a multidão com hambúrgueres… o que é outro problema para a organização dos direitos dos animais.