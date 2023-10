Pete Davidson comprou milhares de fitas VHS lacradas para obter lucro

Reproduzir conteúdo de vídeo



Pete Davidson estava em uma névoa enfumaçada quando fez uma descoberta potencialmente lucrativa… e foi por isso que ele comprou milhares de fitas VHS na esperança de obter lucro.

O ex-aluno do ‘SNL’ e futuro apresentador compartilhou sua teoria da agitação lateral no episódio de terça-feira de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” … dizendo que ficou muito chapado uma noite e, segundo ele, comprou de 3.000 a 5.000 fitas lacradas que ainda existir.

Jimmyo público riu, com Pete alegando que todos pareciam sua mãe, mas seu movimento chapado pode ser promissor… apontando que 2026 marcará 20 anos desde que o último VHS foi feito – e as modas retrô quase sempre rendem um bom dinheiro .

Isso não é tudo – Pete diz que cópias lacradas como a dele estão rendendo até US$ 30 mil CADA ultimamente, e uma edição rara de um VHS “Rocky” arrecadou US$ 27.500 no início deste ano em leilão… então o comediante está em uma situação muito boa se o a demanda continua aumentando.

Além do monopólio do VHS de Pete, ele também está programado para apresentar a estreia da 49ª temporada do “Saturday Night Live” neste fim de semana – o primeiro show de volta desde o greve dos escritores desligou no final da temporada passada, quando ele deveria ser o apresentador.

Pete se reuniu com seus amigos do ‘SNL’ para jantar na terça à noite, antes do show de sábado … jantando com Kenan Thompson, Colin Jost, Chloe Fineman, Heidi Gardner, Punkie Johnsone até mesmo chefão, Lorne Michaels.