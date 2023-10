A Petrobras, em um comunicado divulgado nesta terça-feira (3), anunciou um aumento de 5,3% no preço médio do querosene de aviação (QAV) destinado às distribuidoras.

Petrobras anuncia aumento de 5,3% no preço do querosene de aviação e isso pode impactar os preços das PASSAGENS AÉREAS

Em resumo, esse acréscimo representa um valor de R$ 0,22 por litro, de acordo com informações fornecidas pela estatal em um comunicado oficial.

Tendência de queda nos preços do QAV em 2023

A Petrobras também destacou que, apesar desse aumento, os preços do QAV acumulam uma queda significativa de 12,6% ao longo de 2023. Desse modo, isso equivale a uma redução média de R$ 0,64 por litro em comparação com os valores praticados em dezembro de 2022.

Aumento significativo em setembro

Contudo, vale ressaltar que em setembro, a estatal já havia elevado os preços do querosene de aviação em 21,4% nas refinarias, o que se traduziu em um aumento de R$ 0,74 por litro.

Especialistas destacam as razões por trás do aumento

Especialistas destacam que essa elevação no preço do combustível era amplamente esperado, especialmente para compensar a defasagem nos preços do petróleo e no câmbio. Desse modo, o aumento já era esperado, assim como é aguardado o aumento no diesel porque o petróleo está caro. Além disso, o câmbio passou de R$ 5. Então, para reduzir a defasagem, o preço precisa ser elevado, considerando o ciclo econômico.



Possíveis impactos nas passagens aéreas

Além disso, especialistas em energia também apontam que é altamente provável que o aumento no preço do querosene de aviação tenha um reflexo direto nas tarifas das passagens aéreas.

Isso ocorre porque o aumento nos custos operacionais das companhias aéreas devido ao aumento do combustível pode levar as empresas a repassar parte ou até mesmo a totalidade desse custo para os consumidores.

Desse modo, é bem provável que isso tenha reflexo na tarifa, porque o QAV é o principal custo para as companhias aéreas. Em suma, elas vão alegar que têm que repassar parte ou a totalidade desse custo ao consumidor.

Decisão nas mãos das companhias aéreas

No entanto, a decisão final sobre o ajuste de tarifas aéreas é tomada pelas próprias companhias aéreas. Portanto, elas têm a flexibilidade de avaliar como equilibrar esses aumentos de custos para garantir a sustentabilidade de seus negócios.

O papel da Petrobras na cadeia de abastecimento

A Petrobras reiterou em comunicado que comercializa o querosene de aviação produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras.

Assim sendo, as distribuidoras, por sua vez, são responsáveis pelo transporte e comercialização do produto, atendendo às empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos ou revendedores.

Em resumo, o aumento no preço do querosene de aviação, anunciado pela Petrobras, levanta preocupações sobre o possível impacto nas tarifas das passagens aéreas. Contudo, embora seja um reflexo das oscilações no mercado de petróleo e câmbio, a decisão final sobre o repasse desses custos para os consumidores fica a cargo das companhias aéreas.

Uma ampla expectativa para o mercado

De modo geral, a situação ressalta a complexidade da cadeia de abastecimento de combustíveis para aviação e sua interconexão com o setor de transporte aéreo. Resumindo, embora seja provável que haja algum impacto nas tarifas, a magnitude desse aumento e como ele será distribuído para os passageiros depende das decisões estratégicas das empresas do setor.

Portanto, os viajantes devem acompanhar de perto as notícias e as políticas de precificação das companhias aéreas para entender como isso pode afetar seus planos de viagem. Sendo assim, resta ao consumidor realizar pesquisas de mercado e, sempre que possível, comprar passagens aéreas com antecedência para economizar dentro da situação econômica atual. Contudo, a expectativa do mercado é que os preços das passagens aéreas subam nos próximos dias.