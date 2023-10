Petrobras anuncia NOVAS MUDANÇAS nos Preços da Gasolina e Diesel

A Petrobras, uma das maiores corporações de petróleo do mundo, anunciou mudanças nos preços da gasolina e do diesel. Essas alterações foram influenciadas por uma série de fatores econômicos e políticos globais.

Contexto Global – Guerra Israel x Hamas

O conflito entre Israel e o Hamas gerou um impacto significativo nos mercados globais de petróleo. O barril de petróleo tem se aproximado cada vez mais dos US$ 100, devido à instabilidade geopolítica. No entanto, a Petrobras decidiu não refletir essa alta no preço da gasolina por enquanto.

Mudanças nos Preços da Gasolina

A Petrobras anunciou na última quinta-feira (19) uma redução no preço da gasolina para as refinarias. O preço do combustível cairá em R$ 0,12 por litro para as distribuidoras, passando a ser de R$ 2,81 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba.

Aumento nos Preços do Diesel

Em contraste com a redução no preço da gasolina, o diesel ficará mais caro. A Petrobras aumentará em R$ 0,25 por litro o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 4,05 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba.

Variação Acumulada Dos Preços

No ano, a variação acumulada dos preços de venda tanto da gasolina como do diesel da Petrobras para as distribuidoras acumula redução. No caso da gasolina, uma redução de R$ 0,27 por litro no ano. Enquanto no diesel, a redução acumulada é de R$ 0,44 por litro no ano.



Você também pode gostar:

A Influência do Exterior

Embora o conflito entre Israel e o Hamas tenha feito o petróleo subir no mercado internacional, a Petrobras explica que os fundamentos aqui e lá justificam as mudanças de preço do diesel e da gasolina. Para a gasolina, a Petrobras considerou o fim do período sazonal de maior demanda global, o que significa maior disponibilidade e desvalorização do produto frente ao petróleo.

A Demanda Global de Diesel

Por outro lado, para o diesel, a Petrobras observa uma demanda global sustentada, com expectativa de alta sazonal, resultando em valorização do produto frente ao petróleo. Assim, a empresa sentiu a necessidade de realizar o ajuste, visando reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras.

O Comunicado da Petrobras

A Petrobras, em seu comunicado, afirmou:

“Estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares, torna-se necessário realizar o ajuste, visando reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras”.

As mudanças nos preços da gasolina e do diesel são influenciadas por uma série de fatores, incluindo a situação geopolítica global, a demanda e a oferta de petróleo e a estratégia de preços da Petrobras. Com a constante flutuação dos preços do petróleo, os consumidores devem esperar mais ajustes nos preços dos combustíveis no futuro.