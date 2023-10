A Petrobrás anuncia redução nos preços da gasolina, e com isso, os brasileiros ficam animados com a possibilidade de pagar menos nesse combustível tão essencial no dia a dia de muitos.

Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e confira quando a redução começará a valer, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e alegra brasileiros

Conforme mencionado acima, a Petrobras, que é uma das principais empresas do setor de petróleo e gás no Brasil, emitiu um comunicado recentemente que abalou o cenário dos combustíveis no país. Isso porque, a empresa anunciou uma redução nos preços da gasolina que entra em vigor a partir de hoje, dia 20.

Assim sendo, essa notícia certamente traz alívio para milhões de brasileiros que utilizam o automóvel como meio de transporte em suas atividades diárias.

A empresa determinou uma diminuição de R$ 0,12 por litro, o que traz consequências diretas para a cadeia de fornecimento desse combustível no Brasil.

Ademais, vale destacar que essa medida não apenas é relevante para motoristas individuais, mas também para setores inteiros da economia que dependem do transporte rodoviário. Isso ocorre porque a redução no custo da gasolina na fonte deve, em teoria, beneficiar a todos os consumidores, já que os distribuidores terão margem para repassar parte dessa queda no preço.

Diesel irá sofrer aumento nos preços

Contudo, como em muitas decisões econômicas, há um “outro lado da moeda”. Acontece que a Petrobras também anunciou que o diesel sofrerá um aumento no valor de repasse para as distribuidoras.

Este aumento é significativo, chegando a R$ 0,25 por litro, o que, por sua vez, encarecerá o custo desse combustível.

Sendo assim, como o diesel é fundamental para a movimentação de mercadorias e serviços essenciais, o aumento pode resultar na elevação nos preços de diversos produtos e serviços em todo o país.

Confira o cronograma de reajustes

Uma das questões mais relevantes para os consumidores é a data em que essas mudanças entram em vigor. Os reajustes dos combustíveis, tanto da gasolina quanto do diesel, passam a valer a partir deste dia 20 de outubro. No entanto, é crucial destacar que essas mudanças valem apenas para os preços que a Petrobras pratica.

Dessa maneira, aqui entra um elemento de complexidade no cenário. Enquanto os reajustes determinados pela Petrobras destinam-se às distribuidoras, a maneira como essas alterações se refletem nos preços para o consumidor final varia. Isso porque os postos de combustíveis têm a autonomia para repassar, ou não, a integralidade dos reajustes, de acordo com suas margens de lucro e condições de mercado.

Redução nos preços da gasolina não são imediatas

Uma importante consideração é que essas mudanças não são imediatas. O reajuste dos preços nos postos de combustíveis ocorre gradualmente, à medida que os novos estoques de gasolina e diesel são adquiridos com os preços atualizados. Portanto, os consumidores podem não perceber imediatamente a redução no preço da gasolina ou o aumento do diesel.

Veja a composição dos preços da gasolina

Para entender completamente as consequências da decisão da Petrobras, é essencial compreender a composição dos preços da gasolina. Assim, com a redução de R$ 0,12 por litro, a parcela da Petrobras no litro da gasolina agora é de R$ 2,05.

Isso leva em consideração a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição do combustível.

Qual a parcela da Petrobrás sobre o Diesel?

Já com relação ao diesel, a parcela da Petrobras no preço do litro é de R$ 3,56. Esse valor leva em consideração a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do combustível.

O diesel é um combustível essencial para o transporte de mercadorias em todo o país. Sendo assim, como já dito antes, aumentos em seu preço têm o potencial de gerar uma cascata de aumentos nos preços de produtos e serviços, afetando a inflação e a vida cotidiana dos brasileiros.

Combustíveis acumulam reduções em 2023

Por fim, em uma perspectiva mais ampla, é importante observar que tanto a gasolina quanto o diesel acumulam uma redução nos preços de venda ao longo de 2023.

No caso da gasolina, a redução acumulada é de 0,27 por litro.

Ademais, com relação ao diesel, a redução acumulada no ano é de R$ 0,44 por litro.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que a Petrobrás anuncia redução nos preços da gasolina, fique de olho para saber se os postos irão repassar os valores para as bombas!