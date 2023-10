Petrobras REDUZ preço da Gasolina e motoristas comemoram

A Petrobras divulgou uma excelente notícia para os motoristas do país na noite desta quinta-feira (19). A saber, a companhia irá reduzir em 12 centavos o preço do litro da gasolina comercializada para as distribuidoras. Com isso, o litro do combustível vai cair de R$ 2,93 para R$ 2,81.

O resultado sucede a forte alta de 16,3% promovida pela Petrobras em meados de agosto, que correspondeu a 41 centavos. Com o acréscimo desta redução, o preço da gasolina comercializada pela estatal segue abaixo do valor observado no final de 2022, quando o litro do combustível estava custando R$ 3,08.

Consumidores pagam mais caro

A saber, os preços nos postos de combustíveis são bem mais altos que os das distribuidoras. Isso acontece porque há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra. Por isso, a população deve pesquisar os preços mais econômicos para não pagar mais caro do que poderiam.

A Petrobras esclarece que a parcela da companhia no preço repassado ao consumidor será, em média, de R$ 2,05 após a redução promovida. Esse percentual se refere ao combustível que tem mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos.

“Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda“, esclarece a Petrobras em nota.

Por isso que os preços comercializados nas distribuidoras do país são bem maiores, justamente por causa das variáveis citadas. Para os consumidores resta procurar postos com preços mais acessíveis, já que sempre pagam mais caro para abastecerem seus veículos.

Impostos encarecem gasolina

Apesar da grande notícia anunciada pela Petrobras, os motoristas vêm pagando mais caro para abastecerem o tanque de combustível dos veículos porque os preços estão mais altos devido aos impostos.



Em síntese, o governo federal voltou a cobrar alguns impostos de maneira integral no país. Essa cobrança atingiu os impostos federais PIS e Confins. Também houve unificação da alíquota do ICMS, que aumentou o valor da gasolina em quase todo o país.

Em outras palavras, os preços da gasolina estão mais elevados neste ano para os consumidores por causa dos impostos. A Petrobras até reduziu em 27 centavos os valores em relação ao final de 2022, mas nem isso conseguiu impedir a alta dos preços nas bombas.

Quando o valor começa a valer no Brasil?

Em meio à alegria dos motoristas com a redução no preço da gasolina, os consumidores agora se perguntam quando os novos valores vão começar a valer no país. De acordo com a Petrobras, os novos valores da gasolina entram em vigor no país no próximo sábado (21).

“A estratégia comercial que adotamos na Petrobras nesta gestão tem se mostrado bem-sucedida, sobretudo no sentido de tornar a Petrobras competitiva no mercado e ao mesmo evitar o repasse de volatidade para o consumidor“, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Guerra entre Israel e Hamas pode encarecer gasolina

Nesta semana, o presidente da Petrobras disse à imprensa que o envolvimento de países nos conflitos entre Israel e o grupo extremista islâmico Hamas, como Egito e Irã, poderá ser algo bem ruim para o Brasil.

Segundo Jean Paul Prates, o preço do petróleo já está bastante elevado por causa da guerra. Na quarta-feira (18), a cotação do petróleo Brent, que é referência mundial, chegou a US$ 93, valor bem alto. A situação fica ainda mais complicada para o Brasil, que já está com os combustíveis bem caros.

“Teve a reoneração [dos combustíveis] no Brasil, no caso do governo Bolsonaro, que usou a medida mais simplista, que foi o corte de imposto. Isso acabou levando pra esse governo mais uma carga [tributária]. A gente já está administrando a crise anterior e agora essa“, disse Prates.

“O preço subiu [mais] com esse espasmo da questão de Israel. Isso deu-se durante dois ou três dias, depois voltou à estrutura de antes, mas ainda é estrutura de preço alto“, acrescentou.

Apesar da preocupação com a guerra no Oriente Médio, que entrou hoje (19) no 13º dia, a Petrobras surpreendeu os motoristas e anunciou uma redução no preço da gasolina. Agora, os consumidores torcem para que os preços não voltem a subir com a escalada da guerra.