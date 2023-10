Phillies choca Braves novamente e conquista a segunda vaga consecutiva no NLCS

Nick Castellanos se tornou o primeiro jogador a acertar vários home run em jogos consecutivos da pós-temporadaenviando o Philadelphia Phillies vence por 3 a 1 no jogo 4 da NL Division Series na noite de quinta-feira que bateu o Atlanta Braves com 104 vitórias fora dos playoffs pelo segundo ano consecutivo.

Matt Strahm eliminou o rebatedor Vaughn Grissom com corredores nas curvas para fechar a série e enviar os Phillies correndo para o campo em grande comemoração. Os Phillies soltaram fogos de artifício, o Sino da Liberdade tocou e o reinado Os campeões da Liga Nacional estavam prontos para estourar novamente.

Bryce Harper deu um susto aos Phillies quando agarrou o cotovelo direito reparado cirurgicamente após uma colisão no oitavo turno. O joelho esquerdo de Matt Olson acertou o cotovelo de Harper em uma jogada na primeira base que encerrou o inning. Harper, duas vezes MVP da NL, flexionou o cotovelo após um rápido exame da equipe médica. Ele permaneceu no jogo no nono.

“Basta acertar meu osso engraçado”, disse Harper após o jogo.

Trea Turner marcou duas vezes, dobrou e acertou um home run solo no quinto, para uma vantagem de 2 a 1, enquanto os Phillies faziam outra corrida pelo primeiro título da franquia na World Series desde 2008.

Os Phillies vão na próxima semana para um NLCS totalmente selvagem e enfrentarão o Arizona Diamondbacks, fazendo sua primeira viagem em 2007.

O jogo 1 é segunda-feira na Filadélfia

Os Phillies resistiram a muitos sustos para chegar aos Diamondbacks. Antes da colisão envolvendo Harper, o defensor central novato Johan Rojas fez uma grande jogada defensiva com as bases carregadas para encerrar a sétima, correndo para o centro-esquerdo e negando a Ronald Acua Jr. à frente.

Vestindo camisetas azuis e chapéus marrons, como fazem todas as quintas-feiras em casa, os Phillies seguiram um caminho idêntico ao de um ano atrás para alcançar outro NLCS: primeiro uma raspagem da Wild Card Series; então eles venceram o jogo 1 em Atlanta e perderam o jogo 2. Como na temporada passada, os Phillies voltaram para casa e marcaram seis corridas no terceiro turno de uma derrota no jogo 3.

Em seguida, uma repetição de uma enxurrada de home run que sinalizou uma vitória por nocaute sobre seu rival da NL East, um ano depois de 101 vitórias não ter sido suficiente em outra eliminação precoce da pós-temporada.

Atlanta certamente encontrará pouco consolo em saber que não é o único peso pesado da temporada regular já fora dos playoffs. As equipes com os cinco melhores recordes da temporada regular – Braves, Baltimore (101 vitórias), Dodgers (100), Tampa Bay (99) e Milwaukee (92) – não conseguiram chegar à LCS.

A série Nick Castellanos

A noite pertenceu a Castellanos, o defensor direito do All-Star cuja produção diminuiu no segundo tempo apenas para se reunir com seu filho na primeira fila para a pós-temporada.

Uma noite depois de acertar dois home runs no jogo 3, Castellanos se tornou o primeiro rebatedor dos Phillies, caramba, qualquer rebatedor na história do beisebol, a perfurar vários home runs em jogos consecutivos dos playoffs.

Seu segundo finalmente encerrou a noite para o titular do Braves e vencedor de 20 jogos, Spencer Strider. Castellanos perseguiu Strider no sexto lugar com um tiro lunar de 415 pés para a esquerda que levou 45.831 fãs no Citizens Bank Park ao frenesi de agitar toalhas. Castellanos foi aplaudido durante a mudança de arremesso; ele colocou a cabeça para fora do banco de reservas e ergueu os braços enquanto os fãs dos Phillies ficavam mais barulhentos.

Castellanos continuou a agitar os braços em direção à multidão enquanto se dirigia para o campo direito no sétimo e os Phillies venciam por 3-1.