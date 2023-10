Philly Biker é preso após ataque a janela quebrada, fiança fixada em US$ 2,5 milhões

Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram /@vortex.hz

A raiva severa na estrada colocou um motociclista da Filadélfia atrás das grades esta manhã … depois que ele foi flagrado pela câmera quebrando o vidro traseiro do carro de uma mulher enquanto seus dois filhos pequenos estavam no banco de trás.

Policiais prenderam jovem de 26 anos Cody Garça Quarta-feira à noite por um ataque hediondo a um motorista na noite de domingo. Heron fazia parte de um grupo de motociclistas que andavam pela cidade quando chegaram Nikki Bullocké sedã.

O vídeo do incidente mostra Heron saltando de sua motocicleta e pisando duas vezes no vidro traseiro de seu carro antes de acertá-lo.

Você também pode ver que Heron estava armado com uma arma, porque ela cai de sua cintura quando ele pula do carro para voltar para a bicicleta. Após um breve confronto físico – durante o qual Heron dá uma cabeçada em Nikki com seu capacete – ele e os outros motociclistas fogem do local.

Os policiais finalmente localizaram Heron na noite de quarta-feira em uma casa onde também encontraram sua motocicleta, capacete e uma arma 9mm.

Ele foi autuado por posse de um instrumento de crime, colocando outra pessoa de forma imprudente em perigo e por múltiplas acusações de agressão agravada.

Nikki diz que tudo começou porque Heron bateu de lado em seu carro enquanto fazia entregas no Uber Eats. Ela estava discutindo com ele e outros motociclistas, e disse que foi quando Heron pulou da bicicleta e se lançou na janela… com seus filhos de 5 e 2 anos a poucos centímetros de distância.