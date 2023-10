PicPay oferece iPhones com até 60% de desconto; Veja como participar

O PicPay, aplicativo de serviços financeiros, lançou nesta quarta-feira (18) um serviço que permite aos usuários terem acesso a celulares iPhone, inclusive dos modelos mais recentes. O serviço é na verdade um plano por assinatura, com duração de 12 meses e conta com a possibilidade de acesso ao iPhone 15, o mais novo dispositivo da Apple. Além disso, ao final do plano, o cliente pode decidir entre renovar, trocar o modelo ou devolvê-lo sem custos.

Este novo serviço oferecido pelo PicPay é resultado de uma parceria com a Allu, uma empresa de iPhones por assinatura. Os planos podem ser contratados pelos usuários diretamente no aplicativo de serviços financeiros, com parcelas a partir de R$ 120 por mês. A contratação também inclui seguro contra roubo, furto e danos, carregador, capinha, película e um modelo reserva de emergência para reparos do celular.

Confira a seguir a lista com os modelos de celular iPhone disponibilizados pelo novo serviço do PicPay:

iPhone 12;

iPhone 13;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max.

Este novo serviço do PicPay vale a pena?

De acordo com o PicPay, ao contratar este novo serviço de aluguel de iPhones os clientes podem contar com até 60% de desconto ao final do plano de 12 meses, em comparação com os valores totais da compra do celular, acessórios e seguro.

Confira a seguir um exemplo: o iPhone 14 Pro Max de 128 Gb tem o valor de assinatura pelo Picpay em R$ 3.559,11, sendo que em lojas o aparelho pode ser encontrado por R$ 8.170,97.

Outro exemplo de desconto é o iPhone 15 de 256 GB, que no valor promocional é oferecido por R$ 4.271,11, dividido em 12 parcelas de R$ 355,93. Por outro lado, o mesmo modelo chega a custar R$ 7.289,10 nas redes de varejo.



Você também pode gostar:

Segundo Rita Lemos, executiva do PicPay Shop: “Além de uma forma de consumo mais consciente e sustentável, promovendo a economia circular, o serviço chega como uma alternativa para os clientes que possuem o hábito de trocar de celular anualmente ou querem economizar, sem abrir mão do iPhone de sua preferência. Por outro lado, também abrimos a oportunidade para que algumas pessoas tenham acesso ao aparelho que sempre sonharam”.

Como ter acesso?

Os clientes do PicPay podem ter acesso ao serviço através de um banner no PicPay Sop, ou digitando “iPhone por assinatura” no campo de buscas do aplicativo. Em seguida, uma página da Allu será aberta no navegador, informando todos os modelos e condições para a contratação do plano anual de iPhones.

Deve-se destacar que planos trimestrais e semestrais estão sendo avaliados pelas empresas. No entanto, essas opções ainda não estão disponíveis, e não existe previsão para lançamento.

Neste mês de outubro, as assinaturas dos planos pelo PicPay contam com valores promocionais. Sendo assim, o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes sem juros, ou à vista através do Pix. Após a realização do pedido, será exigida uma documentação para análise, e o envio do telefone celular pode levar até 10 dias úteis.