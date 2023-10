Pif Paf Alimentos ABRE MAIS DE 30 VAGAS; Envie o currículo!

A Pif Paf, empresa do setor de alimentos que está há mais de 50 anos no mercado para oferecer soluções cada vez mais práticas e saborosas, está contratando profissionais no mercado. Dito isso, veja quais são as opções listadas abaixo:

Analista Administrativo de Vendas – Palmeiras de Goiás – GO – Efetivo;

Analista Contábil – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Atração e Seleção – Patrocínio – MG – Efetivo;

Analista de Educação Corporativa – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Integração – Canoinhas – SC – Efetivo;

Analista de Operações de Folha – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Suporte – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente (SAC) – Visconde do Rio Branco – MG – Efetivo;

Assistente de Contas a Pagar – Visconde do Rio Branco – MG – Efetivo;

Assistente de Logística – Contagem – MG – Efetivo;

Auditor(a) Interno – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Coordenador(a) de Manutenção – Canoinhas – Efetivo;

Coordenador de Vendas Varejo – Contagem – MG – Efetivo;

Desenvolvedor Mobile – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Lider de Incubatório – Pará de Minas – MG – Efetivo;

Motorista – Visconde do Rio Branco – MG – Efetivo;

Porteiro – Pará de Minas – MG – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Vários locais – Efetivo;

Supervisor (a) de Incubatório – São José da Varginha – MG – Efetivo;

Supervisor(a) de Utilidades – Visconde do Rio Branco – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Canoinhas – SC – Efetivo.

Mais sobre a Pif Paf

Sobre a marca, pode-se frisar que a Pif Paf oferece mais de 800 produtos, como carnes, pescados, embutidos, massas, pratos prontos, pães de queijo, entre outros, que chegam à mesa de milhões de consumidores do Brasil e do mundo.

Além disso, ao todo são mais de 9 mil colaboradores que trabalham juntos para entregar o melhor aos clientes e consumidores. Excelência, inovação e sustentabilidade fazem parte da essência da Pif Paf, que tem orgulho de estar crescendo cada vez mais.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..), você confere os prazos.

