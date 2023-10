Piracanjuba ABRE VAGAS em TODO O BRASIL; Envie o currículo!

A Piracanjuba, indústria de laticínios brasileira, fundada em 1955 na cidade de Piracanjuba, no interior de Goiás, está contratando várias pessoas para compor seu quadro de funcionários. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos ofertados:

Analista Administrativo – Carazinho – RS – Efetivo;

Analista de Gente – Treinamento e Desenvolvimento – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Laboratório – Nova Ramada – RS – Efetivo;

Analista de PCP Júnior – Planejamento – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Logística Pleno – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista SAC Jr – Goiânia – GO – Temporário;

Analista Sistemas – Arquiteto De Dados – Goiânia – GO e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo – Departamento Pessoal – Bela Vista De Goiás – GO;

Auxiliar de Estoque e Expedição – Araraquara – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Bela Vista de Goiás – GO – Efetivo;

Comprador Júnior (Exclusiva Para PCD) – Goiânia – GO – Efetivo;

Comprador Pleno – Ingredientes e Embalagens – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador de Dados – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador de Excelência Operacional -Goiânia – GO – Efetivo;

Eletricista I – Araraquara – SP – Efetivo;

Estagiário – Manutenção Central – Bela Vista de Goiás – GO – Estágio;

Operador de Máquinas I – Plataforma – Bela Vista De Goiás – GO – Efetivo;

Supervisor de Manutenção Mecânica – Bela Vista de Goiás – GO – Efetivo;

Supervisor de Merchandising – MG – Contagem – MG – Efetivo;

Supervisor de Qualidade – Leite Cru – Jataí – GO – Efetivo;

Supervisor de Transporte – Guaxupé – MG – Efetivo.

Mais sobre a Piracanjuba

Sobre a Piracanjuba, é importante destacar que a empresa está há 68 anos no mercado e nasceu com a missão de fazer parte da mesa dos brasileiros, nutrindo e cuidando das pessoas. Hoje, conta com uma trajetória repleta de realizações e paixão pelo que faz.

A empresa se destaca como uma das maiores do segmento, ocupando, atualmente, a 3ª posição no ranking nacional de laticínios e o 6º lugar no ranking das marcas mais escolhida nos lares brasileiros, de acordo com estudos de mercado.

Para alcançar todo esse sucesso, conta com o trabalho diário dos seus mais de 3,5 mil colaboradores que, com muita dedicação e critério, são responsáveis pela fabricação de mais de 180 produtos do portfólio.

Como se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Piracanjuba, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



