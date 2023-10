Pitch Clock World Series: Existe um pitch clock na World Series?

TA adição do pitch clock aos jogos da MLB teve ótimos resultados tanto no desenvolvimento do jogo quanto na resposta dos fãs, no entanto, muitos questionam se ele também estaria presente durante os jogos da World Series.

O relógio de arremesso foi implementado para ter mais controle sobre a duração do jogo depois que muitos acreditaram que os jogos de beisebol não tinham uma medida de quanto tempo levariam, e acontece que será um padrão da liga para todos os jogos, incluindo a World Series entre o Arizona Diamondbacks e Texas Rangers.

O comissário da MLB, Rob Manfred, relata um aumento de participação de 9,6%

O ex-presidente George W. Bush lança o primeiro arremesso no jogo 1 da World SeriesRoberto Ortega

O comissário da MLB, Rob Manfred, falou recentemente sobre o assunto no Carlton Show, alegando que a iniciativa foi impulsionada pelos fãs e os resultados foram muito melhores do que eles esperavam.

“Esta foi uma iniciativa dirigida por fãs, e nossa pesquisa mostra que os fãs adoram as mudanças nas regras, os jogos são mais curtos; há mais ação no jogo; tem mais capacidade atlética, defesa, roubo de bases, coisas que os fãs querem ver. Então, dessa perspectiva, vemos isso como um grande sucesso. O melhor de tudo isso [was] os fãs votaram com os pés.”

“Nosso comparecimento aumentou 9,6%. É o maior aumento em 30 anos no beisebol. Conseguimos mais de 70 milhões pela primeira vez em sete ou oito anos, e sentimos que estamos colocando a melhor forma de beisebol em campo.”

No entanto, os jogadores podem ter uma opinião diferente sobre o mais novo relógio da liga, já que alguns acreditam que ele tira certa previsibilidade e ritmo”, afirmou.Acho que o relógio de campo estava um pouco rápido demais,“, disse Phillies Aaron Nola.

Nossa pesquisa mostra que os fãs adoram as mudanças nas regras, os jogos são mais curtos; há mais ação no jogo; tem mais capacidade atlética, defesa, roubo de bases, coisas que os fãs querem ver Comissário da MLB, Rob Manfred

O arremessador do NY Mets, Max Scherzer, questionou o uso do relógio em junho “Por que temos que ser tão criteriosos sobre isso para ter um relógio enfiado na cara de todo mundo para apagar cada segundo que passa no jogo?”

Enquanto isso, Clayton Kershaw, dos Dodgers, afirmou que “Qualquer tipo de situação que possa afetar o jogo é um grande problema, ao mesmo tempo, sabíamos que isso estava por vir. Existem maneiras de contornar isso, entre você e seu apanhador, há visitas ao monte, e você pode sair – nós meio que aprendemos como navegar nisso. No final do dia, não seria divertido ser prejudicado por um grande momentot.”

Penalidades por violação do Pitch Clock

As penalidades para um jogador que viola o relógio do campo não são tão severas como muitos acreditam, no entanto, podem afetar gravemente um jogo acirrado.

Se um arremessador não iniciou seu movimento completo para o arremesso no momento em que o relógio chega a zero, o o batedor ganhará uma bola automática, o a mesma coisa acontece se o apanhador não está pronto para receber o arremesso até o 9º segundo.

No caso do batedor a penalidade é um pouco mais dura se o batedor não estiver pronto até o 8º segundo, ele receberá um golpe direto.