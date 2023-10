PIX de R$110,00 EXTRA para brasileiros em Outubro; veja se você tem direito

O programa Vale-Gás é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo ajudar as famílias de baixa renda a adquirirem o botijão de gás de cozinha. O custo do gás de 13kg muitas vezes pesa no orçamento dessas famílias, e o benefício do Vale-Gás vem para aliviar essa despesa. Neste artigo, vamos abordar todos os detalhes sobre esse programa, desde quem tem direito a recebê-lo até o calendário de pagamentos.

O que é o Vale-Gás?

O Vale-Gás é um benefício criado em 2021 pelo Governo Federal com o intuito de custear o valor do botijão de gás de cozinha para as famílias de baixa renda. Ele consiste em um pagamento realizado a cada dois meses, que pode ser utilizado exclusivamente para a compra do botijão de gás. O programa é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Quem tem direito ao Vale-Gás?

Para receber o benefício do Vale-Gás, é necessário preencher alguns requisitos. A primeira condição é estar inscrito no Cadastro Único, um cadastro do Governo Federal que reúne informações sobre as famílias de baixa renda. Além disso, a renda familiar mensal per capita deve ser menor ou igual a meio salário-mínimo.

Famílias que participam de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, ou que possuam um beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC), também podem receber o Vale-Gás, mesmo que não estejam inscritas no Cadastro Único.

Atendimento prioritário para mulheres vítimas de violência doméstica

Uma importante característica do programa Vale-Gás é o atendimento prioritário para as famílias que tenham mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas. Essas famílias são as primeiras a serem atendidas após a solicitação do benefício.

Como funciona o pagamento do Vale-Gás?



O pagamento do Vale-Gás é realizado a cada dois meses, seguindo o calendário do Bolsa Família. Os depósitos são feitos de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Por exemplo, se o número final do NIS da família for 1, o pagamento será realizado no dia 18 de outubro. Confira abaixo as datas de pagamento de acordo com o número final do NIS:

1 – 18 de outubro

2 – 19 de outubro

3 – 20 de outubro

4 – 23 de outubro

5 – 24 de outubro

6 – 25 de outubro

7 – 26 de outubro

8 – 27 de outubro

9 – 30 de outubro

0 – 31 de outubro

É importante ressaltar que o benefício do Vale-Gás é depositado em conta digital ou bancária. Caso a família não possua nenhuma dessas contas, será aberta automaticamente uma poupança social digital em nome do beneficiário.

Como consultar o benefício do Vale-Gás?

É possível consultar o benefício do Vale-Gás de forma prática e rápida. Uma opção é utilizar o aplicativo do Bolsa Família, o Caixa Tem. Através do aplicativo, é possível verificar a disponibilidade do benefício e outras informações relacionadas ao programa.

Outra opção é entrar em contato com a Caixa Econômica Federal através do número 111, ou com o Ministério da Cidadania pelo número 121. Esses canais de atendimento estão disponíveis para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o Vale-Gás.

Importante programa de Inclusão Social

O programa Vale-Gás é uma importante iniciativa do Governo Federal para auxiliar as famílias de baixa renda no custeio do botijão de gás de cozinha. Através desse benefício, as famílias recebem um valor que pode ser utilizado exclusivamente para a compra do gás, aliviando o peso dessa despesa no orçamento.

Se você está inscrito no Cadastro Único e possui renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo, pode ter direito ao Vale-Gás. Consulte o calendário de pagamentos do programa e verifique a disponibilidade do benefício através do aplicativo do Bolsa Família ou dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Cidadania.

O Vale-Gás é mais uma forma de promover a inclusão social e garantir melhores condições de vida para as famílias brasileiras. Fique atento aos prazos e aproveite esse benefício!