PIX EXCLUSIVO de mais de R$ 1 mil LIBERADO para ESTES CPF’s

Hoje, quarta-feira (25), é dia de mais uma rodada de pagamento programada através do PIX. O programa de assistência financeira conhecido como Bolsa Família continua a desempenhar um papel fundamental na luta contra a pobreza.

O Bolsa Família, ademais, proporciona não apenas o montante convencional. Ele libera também incrementos que podem atingir até R$ 1.278 no PIX, conforme a configuração da unidade familiar.

Benefício generoso está a caminho através do PIX

Como citado, hoje está programado um pagamento considerado muito importante para alguns brasileiros. Aqueles que estão registrados no CadÚnico, que cumprem com os requisitos e têm o último dígito do NIS sendo 6, podem resgatar o PIX.

Estes desembolsos incluem não apenas as quantias convencionais, mas também a quantia mínima de R$ 600, de acordo com o direito de cada grupo familiar. Além disso, haverá a transferência do Benefício de Renda para a Cidadania, que concede R$ 142 para cada integrante da família, sem levar em consideração a faixa etária.

Entendendo o cálculo dos adicionais

A inclusão de suplementos no benefício será particularmente interessante para agregados familiares de maior quantidade. A título de exemplo, núcleos familiares constituídos por nove membros perceberão um pagamento global de R$ 1.278. Na sequência, elencamos as quantias que serão disponibilizadas, somando-se ao valor constante de R$ 142:

Núcleos familiares com 4 pessoas ou menos: R$ 600;

Famílias com 5 integrantes: R$ 710;

Famílias com 6 componentes: R$ 852;

Núcleos familiares compostos por 7 indivíduos: R$ 994;

Núcleos familiares compostos por 8 membros: R$ 1.136;

Famílias com 9 indivíduos: R$ 1.278;

Núcleos familiares compostos por 10 membros: R$ 1.420.

Como fazer a inscrição no CadÚnico e receber o PIX?



Para obter a participação no Bolsa Família e em várias outras iniciativas sociais, os núcleos familiares necessitam proceder com o registro no CadÚnico. O procedimento de inscrição é passível de ser executado nos balcões de assistência social dos municípios, tais como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

O chefe do núcleo familiar precisa submeter seu CPF ou título eleitoral e, de forma adicional, um documento de identificação para cada integrante da moradia.

CadÚnico dá acesso aos programas sociais

A realização deste registro proporciona a obtenção de uma série de vantagens significativas, abarcando o:

BPC;

Auxílio-Gás;

Bolsa Família;

Tarifa Social de Energia Elétrica ;

; Carteira do Idoso;

Aposentadoria para Indivíduos de Renda Limitada;

Minha Casa Minha Vida;

Identidade Jovem (ID Jovem).

Adicionalmente, a inscrição possibilita:

Isenção da taxa de inscrição para o Enem;

Acesso a programas de Cisternas;

Telefone Popular;

Isenção da taxa de inscrição em concursos públicos;

Crédito Instalação;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/Assistência Técnica e Extensão Rural;

Programa Nacional de Reforma Agrária.

Finalmente, os registrados no CadÚnico também podem se candidatar ao:

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Água para Todos;

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

Carta Social;

Serviços Assistenciais;

Programa Brasil Alfabetizado;

Bolsa Estiagem.

Benefícios adicionais serão pagos por PIX junto do Bolsa Família

Além das frações habituais do Bolsa Família, outras quatro classes de vantagens serão distribuídas, incluindo o Vale-Gás, que é concedido de dois em dois meses. Confira, imediatamente abaixo, todas as vantagens que serão disponibilizadas até o dia 31:

Vale-Gás: Este benefício equivale a 100% da média do preço nacional de referência do cilindro de 13 kg;

Renda de Cidadania: Oferece R$ 142 para cada membro do núcleo familiar, independentemente da idade;

Benefício Suplementar: Assegura o pagamento do valor mínimo de R$ 600 para núcleos familiares em que o Benefício de Renda de Cidadania não atinge o valor mínimo da parcela;

Benefício Primeira Infância: Esse auxílio se destina a núcleos familiares com crianças de 0 (zero) a 6 anos de idade e é remunerado com R$ 150;

Benefício Variável Familiar: Distribui R$ 50 para núcleos familiares que incluem gestantes e/ou crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos.

Bolsa Família e a sua importância

Assim, o Bolsa Família emerge como um programa fundamental na luta contra a carência. Ele disponibiliza uma renda primordial de R$ 600, juntamente com somas suplementares correspondentes à estrutura familiar. A finalidade desta iniciativa de cunho social é articular estratégias governamentais que apoiem núcleos familiares que se encontram em cenários de vulnerabilidade social.

Como consultar um benefício voltado ao programa?

O chefe do núcleo familiar tem a conveniência de consultar o status do benefício de modo gratuito e por meio do aplicativo Bolsa Família. Através do app, viabiliza-se a obtenção de dados referentes ao:

Programa social;

Data de desembolso do auxílio conforme o calendário de pagamentos;

Determinado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do chefe da família;

(NIS) do chefe da família; Estado e o montante do benefício.