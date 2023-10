PIX EXTRA de R$64,00 foi CONFIRMADO; veja se você tem direito

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa combater a pobreza e a desigualdade, oferecendo assistência financeira às famílias de baixa renda. Um dos benefícios mais esperados pelos beneficiários é o abono natalino, um pagamento extra realizado no mês de dezembro.

Recentemente, foram divulgados o valor e o calendário do abono natalino do Bolsa Família para o ano de 2023.

O que é o abono natalino do Bolsa Família?

O abono natalino do Bolsa Família é um benefício adicional concedido às famílias cadastradas no programa. Ele tem como objetivo proporcionar um auxílio financeiro extra durante o período de Natal, ajudando as famílias a suprirem suas necessidades nessa época do ano.

Valor e calendário do abono natalino do Bolsa Família em 2023

De acordo com as informações divulgadas, o valor do abono natalino do Bolsa Família para o ano de 2023 será de R$ 64,00 por beneficiário. Esse valor será depositado na conta dos beneficiários conforme as datas do calendário do programa.

É importante ressaltar que o abono natalino será pago somente para os beneficiários do Bolsa Família que estejam recebendo regularmente o benefício no mês de referência estabelecido. Portanto, é fundamental que as famílias estejam com o seu cadastro atualizado e em dia para receberem esse benefício adicional.

Abono natalino em anos anteriores

No ano de 2022, o abono natalino do Bolsa Família também foi concedido aos beneficiários. O valor do abono foi o mesmo, R$ 64,00 por beneficiário, e o pagamento ocorreu entre os dias 12 e 23 de dezembro.



Você também pode gostar:

Como verificar o calendário do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família podem verificar o calendário de pagamento do programa através do site oficial do programa ou do aplicativo “Caixa Tem“. Essas plataformas disponibilizam informações atualizadas sobre as datas de pagamento e demais detalhes relacionados ao benefício.

Importância do abono natalino do Bolsa Família

O abono natalino do Bolsa Família desempenha um papel fundamental no apoio às famílias de baixa renda durante o período de Natal. Esse benefício extra possibilita que as famílias possam comprar alimentos, presentes e realizar outras despesas típicas dessa época do ano.

Além disso, o abono natalino também contribui para o aquecimento da economia local, visto que o valor recebido é utilizado para o consumo de produtos e serviços, gerando impacto positivo no comércio.

Outros benefícios do Bolsa Família

Além do abono natalino, o Bolsa Família oferece outros benefícios importantes para as famílias de baixa renda. Entre eles, destacam-se:

Benefício básico: destinado às famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais. Benefício variável: destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes. Benefício para jovem: destinado às famílias que possuam jovens entre 16 e 17 anos de idade, visando garantir a permanência na escola e o acesso à educação. Benefício para superação da extrema pobreza: destinado a famílias em situação de extrema pobreza, garantindo que a renda per capita alcance o valor mínimo estabelecido.

Ademais, o abono natalino do Bolsa Família é um benefício muito aguardado pelas famílias de baixa renda, sendo uma oportunidade de aliviar as despesas extras do período de Natal. O valor definido para o abono natalino de 2023 é de R$ 64,00 por beneficiário, e o pagamento será realizado conforme as datas estabelecidas no calendário do programa.

É fundamental que os beneficiários do Bolsa Família estejam com seu cadastro atualizado e em dia para garantir o recebimento do abono natalino e demais benefícios do programa. O Bolsa Família desempenha um papel importante no combate à pobreza e na promoção da igualdade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias mais vulneráveis.

Leia também: Empréstimo do AUXÍLIO BRASIL: Descubra quando será disponibilizado e fique por dentro dos detalhes